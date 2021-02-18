Евросоюз ожидает от России выполнения решения Европейского суда по правам человека, который постановил немедленно освободить Алексея Навального.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

— ЕСПЧ постановил, что Алексея Навального следует немедленно освободить. ЕС повторяет, что призывает российские власти сделать это немедленно. Мы ожидаем, что Россия выполнит свои международные обязательства как подписант Европейской конвенции по правам человека, — говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от российских властей немедленно освободить из-под стражи оппозиционера Алексея Навального.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по оппозиционеру Алексею Навальному «недопустимой попыткой вмешательства во внутренние российские судебные дела».