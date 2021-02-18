Представитель общественного совета при Государственной регуляторной службе Украины, николаевский предприниматель Валерий Ветров счтиает, что на прибрежной зоне возле городища «Дикий Сад» нужно сделать специально оборудованную гавань для яхт.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

В частности, Валерий Ветров считает, что вместо набережной, которую планируют построить возле «Дикого Сада», нужно сделать марину. По его словам, это позволит сохранить те лодочные станции, которые расположены там на сегодняшний день.

— Мы, люди, которые отдыхаем на реке, что мы хотим в перспективе. Что касается «Дикого сада» — там по проекту, как говорят нам, должна быть набережная. Мы считаем, что на месте этой набережной мы хотим видеть современную марину, в которой найдут себе место и лодочники, и владельцы катеров, и владельцы яхт. Не зря наши предки, в свое время, определили это место — они понимали, что мест, где есть глубины и нет ветров, не так уж много. Мы готовы сегодня к реконструкции. Мы готовы сделать современное место, где будут отдыхать жители Николаева, но если это закончится тем, что нас вдруг уберут оттуда, а там появится какое-то коммерческое предприятие — естественно, мы против, - сказал Валерий Ветров.

Также предприниматель возмутился тому, что на сегодняшний день Николаевский горсовет не продлевает лодоным кооперативам аренду земли: «Давайте сегодня снесем лодочную станцию и там будет мусор и бомжи. Логика вещей какая-то должна быть? Люди сегодня обратились с продолжением договора аренды, но вопрос постоянно переносится, постоянно кто-то не готов».

Кроме этого, Валерий Ветров заявил о готовности искать инвестора для строительства марины, которая предполагает места стоянок для водного транспорта.

— Если город строит там набережную, то мы, как люди, которые находятся там, готовы либо сами, либо привлекать инвестора для того, чтобы делать современный яхт-клуб, современную марину, но мы же не можем построить за город набережную. Городская политика должна быть в том, что нельзя убирать всех людей — для всех должно находится место. Там люди множество поколений отдыхают, ловят рыбу. Это должно быть публичное место отдыха. Лодочный кооператив — это же не закрытая территория. Вы завтра купили лодку, вы вступили в члены кооператива и у вас лодка там. Вы же не будете постоянно таскать ее, возить домой. Мы говорим о том, что все эти реконструкции должны происходить с учетом тех людей, которые там отдыхают. Марина предполагает как места стоянок, так и сервис, который предоставлется яхтсменам, лодочникам. Вы можете увидеть как это существует у наших соседей в Одессе или Херсоне, - сказал Валерий Ветров.

Напомним, о планах продлить нижнюю набережную в Николаеве за Ингульский мост начали говорить еще в 2018 году. Тогда директор «Агентства развития Николаева» Виталий Воронов предложил сделать нижнюю набережную в два раза больше.

Спустя два года, в мае 2020 года, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что работы по реконструкции нижней и верхней набережных в Николаеве находятся на этапе разработки эскизного проекта. Тогда городской голова сообщил, что он бы не хотел вкладывать в этот проект деньги из городского бюджета.