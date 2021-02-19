Структурные подразделения мэрии Николаева до сих пор не могут в полной мере расходовать бюджет развития города, поскольку профильная комиссия горсовета до сих пор не утвердила пообъектную роспись бюджета 2021 года, расходы которого были заблокированы решением горсовета.

На это во время заседания планово-бюджетной комиссии, которое состоялось 16 февраля, обратил внимание депутат городского совета Сергей Кантор, пишут НикВести.

Речь идет о расходах бюджета Николаева, направленных на капитальные вложения, строительство, ремонты и реконструкции, которые главные распорядители средств не могут проводить, пока комиссия согласно решения сессии не согласует пообъектный перечень.

— Бюджетной комиссии следует срочно определить порядок рассмотрения и согласования расходов бюджета развития. 1/12 расходов бюджета развития - 53 миллиона гривен. Мы в январе жили по 1/12. План использования бюджетных средств в январе - ноль миллионов, план использования средств бюджета развития в феврале - 18 миллионов, план использования средств бюджета развития в марте 2021 года - 35. Таким образом, у нас 2, 3 и 4 кварталы - все остальное. На сессии мы приняли решение, и дальше по кодам: 3110 (капитальные вложения, приобретение), 3122 (капитальное строительство), 3131 (капитальный ремонт жилого фонда), 3132 (капитальные ремонты других объектов), 3141, 3142 (реконструкция, реставрация), 3210 (капитальные трансферты предприятиям). По всем этим кодам необходим перечень и стоимость. Это то, что сессия поставила шлагбаум, мы должны все это рассмотреть. Перечень могу дать Мы приняли бюджет. Там были эти коды, по всем. Мы сказали, что принимаем, но мы пересмотрим. Пришло время пересмотреть. Потому что мы видим, итоги нулевые пока (использование средств, - прим.), - сказал Сергей Кантор.

В свою очередь, депутат Сергей Сичко высказал мнение, что сперва необходимо получить все предложения от всех распорядителей средств, и только после этого начать их рассматривать на комиссии.

— У нас есть общее понимание о сумме. Но я не хотел бы, чтобы было так, что кто первым подал, а они все первоочередные… Когда будут давать - там проблема на проблеме, ремонт на ремонте, капитальный на капитальном… И подаст это управление культуры - и мы вынуждены согласовать. Выставочный зал - проблема, и дальше, и дальше. А если Управление капитального строительства к нам зайдет - то там превышает спецфонд. Нужно системно подходить. Не поочередно, а наверное нужно аппарату совета нужно сначала взять весь объем, а потом уже мы должны собраться и посмотреть, потому что там будет пожеланий, наверное, намного больше. Поочередно нам нет смысла рассматривать, потому что они все проблемные. Это нужно системно и вместе рассматривать, - сказал Дмитрий Сичко.

На это глава комиссии Федор Панченко заявил, что по его информации распорядители средств будут давать предложения в рамках той суммы, которая заложена им бюджетом.

— Мы же сами принимаем свой план работы. Хорошо, сейчас мы им даем поручение все присылать на комиссию, оно приходит, у нас есть список распорядителей средств, мы их отмечаем - эти получили, а эти нет. Получили все - вы предлагаете рассматривать их вместе одновременно, чтобы иметь целостную картину. Относительно того, что они будут давать больше предложений, чем у них есть, то насколько я знаю, распорядители бюджетных средств будут давать предложения ровно на ту сумму, что у них заложена в бюджет развития. Наша задача - как-то скорректировать, соглашаться или не соглашаться с тем перечнем объектов и финансированием, которое предлагается, - сказал Федор Панченко.

Далее Сергей Кантор заявил о том, что помимо перечня объектов, финансировать которые распорядители средств планируют в этом году, депутаты должны получить информацию о всех проектах и незавершенных объектах по каждому из распорядителей средств. По его словам, это необходимо для того, чтобы определить приоритеты и уже к лету начать подготовку к формированию бюджета Николаева на следующий год с понимаем общей ситуации с объектами, требующими финансирования.

— Почему я третий раз этот вопрос сюда вынес. По 2021 году я не вижу другого смысла, то, что говорить Федор, это форсировать - планировать и выполнять задачи, которые были сформированы на этапе подготовки бюджета. Любое наше вмешательство только помешает, и больше денег будут переходящими на 2022 год. Чего я третий раз этот вопрос сюда выношу? Хочу, чтобы мы классически подошли к вопросу бюджетной резолюции, приоритетов, и это уже бюджет 2022 года. Если мы не начнем это сейчас делать - то дай бог, бюджет 2022 года мы примем уже с видением всей проблематики. Потому на примере 2021 года я хочу, чтобы мы прошли «школу молодого бойца», но правильно в том плане, что мы должны запросить инвентаризацию всех проектов, которые есть у всех главных распорядителей для того, чтобы все депутаты, новые и не новые, понимали этот вопрос. Уже март месяц, по нашей бюджетной резолюции, которая не принята, а мы ее должны принять здесь у себя, работа начинается на 2022 год где-то в июне - июле. Инвентаризация, мы должны пересмотреть, в каком состоянии, сколько проектов, на какую сумму, дальше принять приоритеты этих проектов, дальше подтянуть на конец года эти проекты, которые пойдут на 2022 год, чтобы уже не было такого разговора: дайте нам денег на проект, который в спячке с 2017 года. Я хочу, чтобы мы общими усилиями этот вопрос пропустили через себя. Дальше мы бы уже видели всю проблематику, на сколько миллиардов сегодня в городе есть проектов, с какого года, там будут все проекты, - сказал Сергей Кантор.

Депутат Александр Береза, который является главой Администрации Центрального района, согласился с необходимостью поскорее решить вопросы с пообъектной росписью бюджета текущего года, поскольку, по его словам, структурным подразделениям уже следовало бы начать процедуры закупок, но они не могут этого сделать из-за заблокированного бюджета.

— Действительно, надо отделить вопросы выполнения бюджета спецфонда текущего года. Сергей Анатольевич прав, что время идет, и нужно работать. Главным распорядителям сегодня уже нужно объявлять процедуры закупки, а они не имеют возможности этого сделать, поскольку у них не утверждены объекты. Главным распорядителям уже пора обращаться на бюджетную комиссию, чтобы пройти согласование пообъектного бюджета развития на 2021 год, - сказал Александр Береза.

Что касается инвентаризации всех проектов, то, по его мнению, это займет длительное время, а потому этот вопрос следует рассматривать отдельно.

— Второй вопрос относительно инвентаризации проектов, я думаю, что это работа, которая займет более длительное время, и это не надо смешивать. Могу сказать с личного опыта, мы все слышали о проекте 2017 года, но именно этот проект 2017 года на 99% по смете уже не актуален, то есть, нужно пересчитывать. Для чего тогда нам сейчас проект 2017 года рассматривать на комиссии? Давайте двигаться вперед, - сказал Александр Береза.

В итоге депутаты решили обратиться к Департаменту финансов и всем главным распорядителям средств с тем, чтобы они на следующую комиссию предоставили свои предложения по пообъектной росписи бюджета развития Николаева на текущий год.

Ранее сообщалось, что для окончания первоначального этапа ремонта Дворца культуры «Молодежный» и его консервации требуется 30 миллионов 600 тысяч гривен.