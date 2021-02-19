Комиссия при Министерстве развития общин и территорий Украины согласовала перечень объектов, поданных Николаевской облгосадминистрацией на софинансирование из Государственного фонда регионального развития.
Об этом сообщил заместитель главы Николаевской ОГА Николай Маринов.
Он отметил, что Николаевской областью было подано 9 проектов на сумму 96 миллионов гривен — 1 переходной и 8 новых, которые были ранее отобраны региональной комиссией.
«Этот перечень прошел долгий путь. Он был сформирован на конкурсной основе, путем голосования за каждый отдельный проект. Комиссия, которая принимала решение, состояла из представителей ОГА, депутатов и общественности. Проекты, которые получили максимальное количество баллов попали в этот список. После этого уже его утверждала киевская комиссия. Наш перечень прошел без замечаний и было отмечено высокое качество подготовки», — написал он.
В этот перечень вошли:
В переходных из прошлого года проект коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» на реконструкцию и техническое переоснащение радиотехнических средств посадки (общая сумма проекта — 31,2 миллиона, средства ГФРР — 24,7).
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины планирует в 2021 году потратить на ремонт дорог в Николаевской области 875,9 миллиона гривен.
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Комиссия при Министерстве развития общин и территорий Украины согласовала перечень объектов, поданных Николаевской облгосадминистрацией на софинансирование из Государственного фонда регионального развития.
Об этом сообщил заместитель главы Николаевской ОГА Николай Маринов.
Он отметил, что Николаевской областью было подано 9 проектов на сумму 96 миллионов гривен — 1 переходной и 8 новых, которые были ранее отобраны региональной комиссией.
«Этот перечень прошел долгий путь. Он был сформирован на конкурсной основе, путем голосования за каждый отдельный проект. Комиссия, которая принимала решение, состояла из представителей ОГА, депутатов и общественности. Проекты, которые получили максимальное количество баллов попали в этот список. После этого уже его утверждала киевская комиссия. Наш перечень прошел без замечаний и было отмечено высокое качество подготовки», — написал он.
В этот перечень вошли:
В переходных из прошлого года проект коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» на реконструкцию и техническое переоснащение радиотехнических средств посадки (общая сумма проекта — 31,2 миллиона, средства ГФРР — 24,7).
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины планирует в 2021 году потратить на ремонт дорог в Николаевской области 875,9 миллиона гривен.