Комиссия при Министерстве развития общин и территорий Украины согласовала перечень объектов, поданных Николаевской облгосадминистрацией на софинансирование из Государственного фонда регионального развития.

Об этом сообщил заместитель главы Николаевской ОГА Николай Маринов.

Он отметил, что Николаевской областью было подано 9 проектов на сумму 96 миллионов гривен — 1 переходной и 8 новых, которые были ранее отобраны региональной комиссией.

«Этот перечень прошел долгий путь. Он был сформирован на конкурсной основе, путем голосования за каждый отдельный проект. Комиссия, которая принимала решение, состояла из представителей ОГА, депутатов и общественности. Проекты, которые получили максимальное количество баллов попали в этот список. После этого уже его утверждала киевская комиссия. Наш перечень прошел без замечаний и было отмечено высокое качество подготовки», — написал он.

В этот перечень вошли:

капитальный ремонт радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера Николаевского областного совета (общая сумма проекта — 18,2 миллиона гривен, средства ГФРР — 10,2 миллиона);

реконструкция стадиона «Артания» в Очакове (общая сумма проекта — 19,7 миллиона, средства ГФРР — 9,6);

капитальный ремонт Центра культуры и досуга Вольнозапорожского сельского совета с благоустройством села Вольное Запорожье (общая сумма проекта — 13,2 миллиона, средства ГФРР — 6,2);

реконструкция Коблевського детсада (ясли-сад) «Солнышко» (общая сумма проекта — 24 миллиона, средства ГФРР — 11,5)

новое строительство детского сада по ул. Лучевая в микрорайоне «Северный» г.Николаева (общая сумма проекту — 30,3 миллиона, средства ГФРР — 3 млн)

капитальный ремонт здания коммунального учреждения образования «Арбузинская общеобразовательная школа I-III ступеней № 2 им. Т. Шевченко (общая сумма проекта — 27,7 миллиона гривен, средства ГФРР — 14,9)

капитальный ремонт здания учреждения дошкольного образования (ясли — сад) № 3 «Солнышко» в г. Очакове (общая сумма проекта — 15 миллионов, средства ГФРР — 4,8)

реконструкция детского сада «Малыш» с благоустройством территории в селе Синюхин Брод (общая сумма проекта — 18,9 миллиона, средства ГФРР — 10,9).

В переходных из прошлого года проект коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» на реконструкцию и техническое переоснащение радиотехнических средств посадки (общая сумма проекта — 31,2 миллиона, средства ГФРР — 24,7).

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины планирует в 2021 году потратить на ремонт дорог в Николаевской области 875,9 миллиона гривен.