Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета МАУ («Международных авиалиний Украины»). На сегодня готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

Об этом заявил глава Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами, передает РБК-Украина со ссылкой на иранские СМИ.

— Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре, — отметил он.

Он также добавил, что судебное разбирательство начнется после предварительного процесса с присутствием подсудимых. При этом пока неизвестно, будет суд открытым или закрытым.

Отметим, иранское следствие обвиняет десять человек в причастности к катастрофе МАУ, среди них — высшие военные командиры. Под стражей находится только один человек.

Напомним, Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Ранее сообщалось, что отдельные родственники погибших пассажиров рейса МАУ PS752, сбитого иранскими военными, подали иск против Ирана в Федеральном суде в Вашингтоне.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.