Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука это «тревожная информация», которая может привести к военному решению на Донбассе.

Об этом сообщает российское издание «РБК»

— Это очень тревожная информация, тревожная она потому, что мы видим уже набирающую силу реакционную тенденцию в Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сфере... Это не может не вызывать обеспокоенность и не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, не посчитает, — сказал он.

По словам Дмитрия Пескова, Россия также видит ухудшение социального положения в Украине, включая рост цен на ЖКХ.

Отвечая на вопрос, виден ли в происходящем в Украине американский след, Песков сказал, что США не скрывают своего последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Киеву в наращивании военного потенциала.

— Такая помощь поступает... Они продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. Украине никто не угрожает, а это провоцирует самые горячие украинские головы на проявление агрессивности, — заявил он.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против одного из лидеров «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, ряда граждан РФ, а также против гражданской жены соратника Медведчука Тараса Козака — Натальи Лавренюк.