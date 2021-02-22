В Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавируса, в частности, из-за курорта «Буковель». По состоянию на сейчас, властям удалось снизить количество занятых койко-мест, с кислородом проблем нет.
Об этом заявил на пресс-конференции во время форума «Украина 30» заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, новую волну коронавируса ожидали 5-10 февраля, но она началась чуть позже.
— По подсчетам главного санврача Виктора Ляшко, это дал Буковель и иностранные туристы. И затем это началось расходиться через местное население, - сказал Кирилл Тимошенко.
Он также отметил, что сейчас власть держит ситуацию под контролем и ожидает, что через несколько дней вопрос будет снят.
Напомним, что 17 февраля в Ивано-Франковской области решили ужесточить до красного уровня карантинные ограничения в связи с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.
Также из-за сложной эпидситуации с COVID-19 возле ряда населенных пунктов региона установили 16 карантинных блокпостов, чтобы сдержать распространение коронавируса. На них работают полицейские, медики и нацгвардейцы.
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В Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавируса, в частности, из-за курорта «Буковель». По состоянию на сейчас, властям удалось снизить количество занятых койко-мест, с кислородом проблем нет.
Об этом заявил на пресс-конференции во время форума «Украина 30» заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, новую волну коронавируса ожидали 5-10 февраля, но она началась чуть позже.
— По подсчетам главного санврача Виктора Ляшко, это дал Буковель и иностранные туристы. И затем это началось расходиться через местное население, - сказал Кирилл Тимошенко.
Он также отметил, что сейчас власть держит ситуацию под контролем и ожидает, что через несколько дней вопрос будет снят.
Напомним, что 17 февраля в Ивано-Франковской области решили ужесточить до красного уровня карантинные ограничения в связи с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.
Также из-за сложной эпидситуации с COVID-19 возле ряда населенных пунктов региона установили 16 карантинных блокпостов, чтобы сдержать распространение коронавируса. На них работают полицейские, медики и нацгвардейцы.