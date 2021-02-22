Генсек Китая Си Цзиньпин присутствовал на собрании партийных кадров в Пекине. Встреча была проведена с целью запуска кампании по популяризации знаний истории партии среди всех китайцев.

Об этом пишет Nikkei.asia.

Выступая на встрече с речью, Си Цзиньпинь призвал к усилиям, чтобы «изучить историю партии, понять ее теории, выполнить практическую работу и добиться новых успехов». Он объявил о начале нового массового движения за закрепление «правильного взгляда на историю партии».

Си Цзиньпинь часто упоминал о важности этого со времени последнего пятилетнего национального конгресса в октябре 2017 года. После этого он посетил место проведения первой подобной конференции партии в Шанхае и подчеркнул, что «изначальные устремления коммунистов» никогда нельзя забывать.

Си Цзиньпинь утверждал, что только помня об этих устремлениях, нынешние кадры могут успокоить своих предшественников, заручиться общественной поддержкой и сделать рывок вперед.

Издание отмечает, что «Не забывай об изначальных устремлениях» стало мантрой для Си Цзиньпина.

Тем не менее, похоже, что это первая кампания, посвященная истории партии, которая мобилизует общественность. The People's Daily, рупор правящей компартии, в последнее время почти ежедневно публикует тематические статьи, в которых исследуется история коммунистического движения в Китае.

1 февраля, накануне лунных новогодних праздников, Си провел встречу с бизнесменами, не являющимися членами Коммунистической партии. Он подробно рассказал о кампании по просвещению по истории, побуждая даже тех, кто не принадлежит к партии, узнать о ее прошлом.

Издание добавляет, что все эти меры связаны с тем, что это часть усилий Си Цзиньпина по обеспечению третьего срока верховного лидера на следующем национальном конгрессе осенью 2022 года.

В отредактированной версии истории не упоминаются два известных эпизода. Культурная революция 1966-1976 годов, начатая Мао Цзэдуном и погрузившая Китай в хаос, и военное подавление демократических студенческих демонстраций 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

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