В селе Мигия Николаевской области местные жители снова перекрыли трассу, требуя вернуть льготный тариф на электроэнергию.

Прямой эфир митинга вела журналист Наталья Клименко на своей странице в Facebook.

В акции также приняли участие жители Арбузинского района и города Южноукраинск. В частности, люди вышли на митинг с плакатами «Верните льготы в зоне АС. 30 км.» и «Пенсионеры не могут платить за такие тарифы».

— Я вышла за все тарифы, которые на сегодняшний день убивают нас: как пенсионеров, так и людей, которые получают зарплату, - сказала жительница села.

Также жители указывают, что в связи с введенным карантином в Мигии сейчас нет работы и из-за отмены льготного тарифа плата за электроэнергию для них значительно возросла: «Работы сейчас нет, вы знаете. Наша молодежь без работы, а на них еще и эти тарифы. О какой нации мы можем говорить? Вся молодежь убегает. У нас упадок села. Электроэнергия 320 гривен. Ну конечно, 2800 платим коммунальные».

— Ничего не было. Никто нас не слушает. Беспредел! Никто о нас не думает и никому мы не нужны. Мы болеем этой радиацией, а выбросы были не один раз, - говорит житель Мигии Анатолий.

Еще один житель села рассказал, что после отмены льготного тарифа стоимость электроэнергии у него увеличилась с 300 гривен до 1,5 тысяч гривен.

— Мы будем тут пока нас никто не услышит, потому что этого терпеть нельзя. В этом месяце я заплатил больше 1,5 тысячи гривен, а до этого было где-то 350-400 гривен. Пенсия у меня 2,5 тысячи гривен. Конечно, не хватает. И это еще не было такой зимы, как надо а как будет нормальная зима, то будет недостаточно, - сказал он.

Кроме этого, заместитель главы Первомайской райгосадминистрации Олег Юрченко рассказал, что на сегодняшний день ведется работа по возврату льготного тарифа на электроэнергию.

— Конечно же, мы может пообещать людям со свой стороны поддержку и выполнение тех мероприятий, которые мы можем выполнять в рамках своих полномочий. Это обращение к депутатам областного совета, депутатам Верховной рады, обращение к другим правительственным учреждениям. Хочу сказать, что это действительно проблема на сегодняшний день и о ней знают все, на всех уровнях. Конечно, работы этой не достаточно, потому что, в противном случае, здесь бы не было сегодня людей, но принимаются решения, есть постановление Верховной рады, где рекомендовано Кабинету министров принять меры по приведению тарифов в соответствие с теми размерами, которые действовали до их повышения. Сегодня рассматриваются варианты относительно возврата льгот или, возможно, касательно введения их в монитизированном виде для граждан, которые проживают в 30 километрах от зоны, - сказал Олег Юрченко.

Стоит отметить, что подобную акцию жители Мигии устраивают в третий раз. В частности, жители села заблокировали движение транспорта по трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» 2 февраля 2021 года с требованием вернуть им льготу на электроэнергию.

Спустя месяц они устроили акцию под сельским советом, требуя вернуть льготы на электроэнергию. Тогда селяне заявили, что если их требования не будут рассмотрены до 2 февраля, они перекроют трассу государственного значения.

Напомним, с 1 января 2021 года Кабинет министров лишил жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС, скидки на электроэнергию. К такой категории относятся и жители Южноукраинска, платежки которых были на 30% меньше, чем у других потребителей.