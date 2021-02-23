Сегодня утром, 23 февраля, в врач-гинеколог Центра первичной медико-санитарной помощи №4 приняла роды у женщины.

Об этом говорится в сообщении управления здравоохранения Николаевского городского совета.

Сообщается, что утром в поликлинику обратился за помощью муж беременной женщины, у которой начались роды.

В условиях центра врач-гинеколог Людмила Грабчак успешно приняла роды. Родилась здоровая девочка весом 3,5 килограмма.

Роженицу и новорожденную перенаправили в роддом №1.

Ранее сообщалось, что украинцы с оккупированных территорий смогут оформить свидетельство о рождении ребенка через сервис «єМалятко».