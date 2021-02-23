Депутат Николаевского городского совета от партии «Пропозиция», глава Администрации Центрального района Александр Береза не понимает, зачем планово-бюджетная комиссия требует от всех распорядителей бюджетных средств пообъектную роспись расходов специального фонда бюджета города, который на сегодняшний день заморожен решением сессии.

Об этом шла речь сегодня, 23 февраля, во время заседания профильной депутаткой комиссии Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

В ходе заседания перед депутатами выступил управделами исполкома горсовета Андрей Волков, который попросил планово-бюджетную комиссию в срочном порядке согласовать бюджет развития исполкома, объяснив это тем, что там предусмотрены расходы, использовать которые нужно уже сейчас. На это депутаты заявили о том, что будут рассматривать и согласовывать детализацию расходов исполкома только после того, как аналогичную информацию предоставят все остальные распорядители бюджетных средств. Во время обсуждения этого вопроса слово взял Александр Береза, который попросил коллег объяснить ему, зачем комиссии такой «массив информации» сразу от всех подразделений мэрии.

— Я бы не хотел спорить, но хотел бы узнать, уточнить, хочу, чтобы мы поняли, к чему мы движемся. Мы когда принимали бюджет, мы фактически проголосовали за те суммы, которые распорядители на сегодняшний день имеют в своем распоряжении. Они только не имеют возможности работать без решения пообъектного комиссии. Я для себя просто не могу понять, зачем требование, чтобы нам все дали. Мы готовимся к бюджетной сессии, где мы будем перераспределять бюджет? Потому что перекидка между распорядителями - это решение сессии. Для чего мы тогда будем господина Андрея (Андрей Волков, управделами исполкома, - прим.) держать в зависимости от Администрации Центрального района? Перекидка между ведомствами - это решение сессии. Я просто хочу понять, к чему мы идем, - сказал Александр Береза.

В ответ на его вопрос депутат от партии «Слуга народа» Наталья Горбенко допустила, что возможно по итогам рассмотрения детализации бюджета комиссия рекомендует провести корректировку бюджета между распорядителями.

— Я просто хочу понять, зачем нам этот объем информации. Если мы хотим сделать корректировку внутри распорядителя - то это надо обсуждать. А если мы вообще хотим перекроить весь бюджет - то это вообще другая работа. Тогда непонятно, для чего мы так пытались принять бюджет до конца 2020 года. Чтобы его сейчас снова пересматривать?, - ответил ей Александр Береза.

Наталья Горбенко, в свою очередь, напомнила, что бюджетная комиссия уже 2 месяца ждет от чиновников эту информацию.

— Если бы мы на сессии не услышали пожелания разморозить и общий бюджет, то наверное в течение недели мы бы получили расшифровки и по спецфонду. А так, как мы пошли навстречу, услышали аргументы и разморозили, а теперь 2 месяца мы ждем расшифровку - то это немножко некорректно по отношению к депутатскому корпусу, - сказала Наталья Горбенко.

Как известно, структурные подразделения мэрии Николаева до сих пор не могут в полной мере расходовать бюджет развития города, поскольку профильная комиссия горсовета до сих пор не утвердила пообъектную роспись бюджета 2021 года, расходы которого были заблокированы решением горсовета.