Депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Наталья Горбенко считает манипуляциями, заявления чиновников, которые два месяца оттягивали предоставление бюджетной комиссии детализации бюджета развития, а теперь в срочном порядке требуют разблокировать расходы.

Об этом Наталья Горбенко заявила сегодня, 23 февраля, во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

В ходе заседания перед депутатами выступил управделами исполкома горсовета Андрей Волков, который попросил планово-бюджетную комиссию в срочном порядке согласовать бюджет развития исполкома, объяснив это тем, что там предусмотрены расходы, использовать которые нужно уже сейчас.

— Все, что сейчас происходит, это чистой воды манипуляция. Мы утвердили бюджет 24 декабря. Никто не мешал распорядителям в течение месяца дать нам расшифровки. Когда все эти документы были готовы к бюджету, расшифровки уже были. Достаточно было месяца, чтобы их подкорректировать, посмотреть. Прошло 2 месяца. Сейчас нас ставят перед фактом, что мы должны дать, потому что «Дельфин», дети и так далее. Значит, к следующей неделе, к следующей бюджетной комиссии пусть все распорядители дадут свои расшифровки. За неделю ничего страшного не случится. Мы будем работать так, как мы договорились. А манипулировать, что давайте быстрее, дети не успеют - это не корректно, - сказала Наталья Горбенко.

Как известно, структурные подразделения мэрии Николаева до сих пор не могут в полной мере расходовать бюджет развития города, поскольку профильная комиссия горсовета до сих пор не утвердила пообъектную роспись бюджета 2021 года, расходы которого были заблокированы решением горсовета.

Депутат Николаевского городского совета от партии «Пропозиция», глава Администрации Центрального района Александр Береза не понимает, зачем планово-бюджетная комиссия требует от всех распорядителей бюджетных средств пообъектную роспись расходов специального фонда бюджета города, который на сегодняшний день заморожен решением сессии.