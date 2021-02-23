Во Львове на площади Рынок состоялась массовая акция в поддержку Сергея Стерненко «Сегодня — его, а завтра — всех нас». Через несколько часов после анонса события собрались сотни горожан, которые готовы выразить поддержку активисту.

Об этом сообщает Укринформ.

Львовяне вышли на площадь Рынок, чтобы выразить протест против осуждения активиста Сергея Стерненко. Несмотря на то, что после анонса акции прошло несколько часов, на протест собрались сотни горожан, среди них большинство студентов, но есть люди почтенного возраста, те, кто пришли целыми семьями, туристы, представители городского, областного совета и депутаты ВР.

— Мы докажем, что не дадим Стерненко посадить. Сейчас я как депутат Верховной Рады подала ходатайство, чтобы его перевели из одесского СИЗО в киевское, потому что там ему реально угрожает смерть. Мы имеем на это три дня и надеемся, что ходатайство удовлетворят, — отметила народный депутат Наталия Пипа.

Она добавила, что такой приговор, какой вынесли Стерненко - это проблема целой судебной системы и сообщила, что депутаты ВР начали собирать подписи против генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Эту новость участники акции встретили громкими аплодисментами, они убеждены, что дело Стерненко — сфабриковано, а среди плакатов, которые принесли с собой, много таких: «Свободу Стерненко, Венедиктову в тюрьму», «Долой Венедиктову», «Где заканчивается закон, там начинается Россия», «Не тех сажаете» и других. Видно, что эти плакаты не подготовлены заранее, а делались наскоро на работе, в офисе, дома, в аудитории... А люди, которые их держат, говорят, что понимают, что это акция не одного дня и готовы приходить снова, чтобы добиться справедливости.

— Сегодня — это Стерненко, а завтра может быть любой из нас, — отмечают митингующие.

Такого же мнения первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

— Судебная реформа должна состояться. Это о каждом из нас, это о нашей стране. На месте Стерненко завтра может быть любой. Это не только о его правах - это о правах каждого из нас. Мы не можем молчать, мы должны сказать: Стерненко — свободу! — отметил чиновник.

Акция во Львове длилась более часа, после официальной части и выступлений организаторов люди оставались, обсуждали возможный выход из ситуации, требования к власти, следующие акции.

Как сообщалось, сегодня вечером, 23 февраля, в Николаеве у стен Николаевского областного совета прошла акция протеста в поддержку Сергея Стерненко

Напомним, Приморский районный суд Одессы 23 февраля признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека по предварительному сговору группы лиц, а также в незаконном хранении оружия и приговорил к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. До обжалования приговора ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.