Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что работы по зачистке сухостоя в Матвеевском лесу никто не проводит и призвал горожан сообщать о незаконных действиях в полицию.
Об этом он сказал во время прямого эфира в социальных сетях во вторник, 23 февраля, пишут НикВести.
Мэр отметил, что если горожане стали свидетелями подобных случаев, они могут самостоятельно задержать или разместить информацию о незаконной вырубке леса в социальных сетях.
– Мы не занимаемся работами прорезывания или очистки лесов от сухостоя. Если эта работа делается, она делается незаконно. Если вы видите что в лесу происходят какие-то незаконные действия, сразу вызывайте полицию, чтобы задержать на горячем. Задерживайте транспортом, физически. Фотографируйте и присылайте информацию в Facebook, распространяйте, будем ловить этих дельцов, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что вырубка деревьев в урочище началась 15 февраля. Местные жители назвали ее варварской. Они отмечают, что вырубают деревья каждый год, но новых насаждений лесхоз не проводит. Куда срубленный лес вывозят дальше — тоже неизвестно.
22 февраля десять жителей микрорайона Матвеевка вышли на защиту местного леса, где продолжается рубка деревьев. В лесхозе говорят, что это массовая чистка леса.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что работы по зачистке сухостоя в Матвеевском лесу никто не проводит и призвал горожан сообщать о незаконных действиях в полицию.
Об этом он сказал во время прямого эфира в социальных сетях во вторник, 23 февраля, пишут НикВести.
Мэр отметил, что если горожане стали свидетелями подобных случаев, они могут самостоятельно задержать или разместить информацию о незаконной вырубке леса в социальных сетях.
– Мы не занимаемся работами прорезывания или очистки лесов от сухостоя. Если эта работа делается, она делается незаконно. Если вы видите что в лесу происходят какие-то незаконные действия, сразу вызывайте полицию, чтобы задержать на горячем. Задерживайте транспортом, физически. Фотографируйте и присылайте информацию в Facebook, распространяйте, будем ловить этих дельцов, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что вырубка деревьев в урочище началась 15 февраля. Местные жители назвали ее варварской. Они отмечают, что вырубают деревья каждый год, но новых насаждений лесхоз не проводит. Куда срубленный лес вывозят дальше — тоже неизвестно.
22 февраля десять жителей микрорайона Матвеевка вышли на защиту местного леса, где продолжается рубка деревьев. В лесхозе говорят, что это массовая чистка леса.