Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что работы по зачистке сухостоя в Матвеевском лесу никто не проводит и призвал горожан сообщать о незаконных действиях в полицию.

Об этом он сказал во время прямого эфира в социальных сетях во вторник, 23 февраля, пишут НикВести.

Мэр отметил, что если горожане стали свидетелями подобных случаев, они могут самостоятельно задержать или разместить информацию о незаконной вырубке леса в социальных сетях.

– Мы не занимаемся работами прорезывания или очистки лесов от сухостоя. Если эта работа делается, она делается незаконно. Если вы видите что в лесу происходят какие-то незаконные действия, сразу вызывайте полицию, чтобы задержать на горячем. Задерживайте транспортом, физически. Фотографируйте и присылайте информацию в Facebook, распространяйте, будем ловить этих дельцов, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что вырубка деревьев в урочище началась 15 февраля. Местные жители назвали ее варварской. Они отмечают, что вырубают деревья каждый год, но новых насаждений лесхоз не проводит. Куда срубленный лес вывозят дальше — тоже неизвестно.

22 февраля десять жителей микрорайона Матвеевка вышли на защиту местного леса, где продолжается рубка деревьев. В лесхозе говорят, что это массовая чистка леса.