Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала решение Конституционного суда признать неконституционным ее указ о повторном выдвижении Натальи Гаврилици в премьер-министры страны. Она считает, что в таком случае нужно провести досрочные выборы в парламент.
Об этом сообщает TV8.
Майя Санду сказала, что видит приоритетом досрочные выборы, поскольку нынешний парламент себя дискредитировал. По ее словам, желание сформировать новое правительство от коалиции ПСРМ-ШОР – это попытка повторного захвата государственных институтов.
– Единственный выход из политического кризиса - это досрочные выборы. Нельзя построить крепкий дом на гнилом фундаменте... Реальным сувереном в государстве является народ, который может кардинально повлиять на ситуацию. На досрочных выборах или на референдуме люди будут решать судьбу своей страны, - сказала Санду.
Ранее избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть. Она призвала граждан Молдовы выйти на акции протеста.
Напомним, на выборах Майя Санду обошла действующего лидера страны Игоря Додона на 15% голосов.
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Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала решение Конституционного суда признать неконституционным ее указ о повторном выдвижении Натальи Гаврилици в премьер-министры страны. Она считает, что в таком случае нужно провести досрочные выборы в парламент.
Об этом сообщает TV8.
Майя Санду сказала, что видит приоритетом досрочные выборы, поскольку нынешний парламент себя дискредитировал. По ее словам, желание сформировать новое правительство от коалиции ПСРМ-ШОР – это попытка повторного захвата государственных институтов.
– Единственный выход из политического кризиса - это досрочные выборы. Нельзя построить крепкий дом на гнилом фундаменте... Реальным сувереном в государстве является народ, который может кардинально повлиять на ситуацию. На досрочных выборах или на референдуме люди будут решать судьбу своей страны, - сказала Санду.
Ранее избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть. Она призвала граждан Молдовы выйти на акции протеста.
Напомним, на выборах Майя Санду обошла действующего лидера страны Игоря Додона на 15% голосов.