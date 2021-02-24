Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала решение Конституционного суда признать неконституционным ее указ о повторном выдвижении Натальи Гаврилици в премьер-министры страны. Она считает, что в таком случае нужно провести досрочные выборы в парламент.

Об этом сообщает TV8.

Майя Санду сказала, что видит приоритетом досрочные выборы, поскольку нынешний парламент себя дискредитировал. По ее словам, желание сформировать новое правительство от коалиции ПСРМ-ШОР – это попытка повторного захвата государственных институтов.

– Единственный выход из политического кризиса - это досрочные выборы. Нельзя построить крепкий дом на гнилом фундаменте... Реальным сувереном в государстве является народ, который может кардинально повлиять на ситуацию. На досрочных выборах или на референдуме люди будут решать судьбу своей страны, - сказала Санду.