Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким обратился к Кабинету министров и Верховной Раде с просьбой пересмотреть принятый закон, который обязывает аграриев получать лицензии на хранение топлива и устанавливает для них штрафы в 500 тысяч гривен.

Об этом в среду, 24 февраля, в ходе митингов аграриев под зданием возле Главного управления Государственной налоговой службы в Николаевской области, передает корреспондент НикВести.

— На прошлой неделе губернатор направил письмо в министерство и Верховную Раду с просьбой отменить штрафы, которые накладываются (на аграриев, - прим.), и отменить лицензирование. Как все будет работать, я не знаю. Но я хочу сказать вам спасибо за то, что вы здесь собрались. Не было бы тогда реакции и не было бы начинаний о том, что этот закон нужно отменять, — заявила Надежда Иванова.

Надежда Иванова

Она также попросила аграриев с пониманием отнестись к действиям представителей налоговой инспекции, которые выписывают штрафы в 500 тысяч гривен из-за введенного в действие Верховной Радой закона.

— Сегодня налоговики тоже в заложниках, так как они должны выполнять закон, который был принят Верховной Радой. Зло в самом законе. Его нужно отменять. Нам нужно обращаться к аграриям, которые принимали такой бесчеловечный закон по отношению к аграриям, который уничтожит малый и средний бизнес, — отметила депутат.

Напомним, николаевский аграрий, депутат областного совета Руслан Нерода раскритиковал Государственную налоговую службу, которая принялась массово штрафовать фермеров за нарушения в хранении горючего.

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Николаевской области прокомментировали штрафы по полмиллиона гривен, которые выписали предпринимателям за оформление лицензии на хранение топлива после 1 апреля 2020 года. Налоговики отметили, что делают свою работу и обязаны применять штрафные санкции.

Глава общественной организации «Агро-сила» Сергей Протченко призвал президента Украины Владимира Зеленского и народных депутатов пересмотреть принятый Верховной Радой закон, в соответствии с которым аграриев начали штрафовать на 500 тысяч гривен.