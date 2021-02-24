Вчера, вечером 23 февраля в Николаеве состоялась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Ее организатором выступил научно-популярный блогер и автор YouTube канала «Клятий раціоналіст» Артем Албул.

Об передает корреспондент НикВести.

Ведущий YouTube канала рассказал, что считает дело Стерненко – политически мотивированным и непосредственно связанным с его активной общественной позицией.

— Ничего нового не скажу. Я считаю, это связано с гражданской позицией Стерненко, с его активной деятельностью насчет критики: как на локальном одесском уровне, так и общегосударственных процессов, которые он постоянно разбирает, анализирует, рассказывает как оно есть. И мне кажется, что это дело имеет все признаки политического давления на него, — сказал Артем Албул.

Блогер также убежден, что гражданская инициатива и мирные митинги смогут помочь Сергею Стерненко при апеляции приговора Приморского районного суда Одессы.

— Если не верить, что это на что-то влияет, тогда нет смысла собираться. Поэтому, да, я действительно считаю, что собрания в каждом отдельном городе и конечно объединение усилий в ключевой точке очевидно будут иметь влияние, — заверил Артем Албул.

Артем Албул объяснил, почему решил созвать акцию, несмотря на то, что он не является политиком, а обычно занимается популяризацией науки и критического анализа.

— Если у нас будет продолжаться такой развал государства, то ни мне, ни всем остальным не будет чем заниматься в этой стране. Не будет такой страны, если мы будем закрывать глаза, в частности, на судебный произвол, — заявил автор «Клятого раціоналіста».

Отметим, что вечером, 23 февраля, в Николаеве у стен Николаевского областного совета прошла акция протеста в поддержку Сергея Стерненко, которого накануне приговорили к 7 годам тюрьмы.

Напомним, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.