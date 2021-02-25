Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о готовности вернуть городу парк «Юность», который находится в аренде у депутата Владислава Чайки, и привести его в порядок.
Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях 23 февраля, пишут НикВести.
Один из жителей города во время эфира пожаловался на состояние парка «Юность» и поинтересовался, приведут ли его в порядок. В ответ Александр Сенкевич напомнил, что сейчас он находится в аренде у частного предприятия, совладельцем которого является депутат горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка.
— Очень интересная история. На самом деле, арендует парк, кажется на 30 лет, честное предприятие «Претор», сооснователем которого является Владислав Чайка. Он, вместо того, чтобы на комиссиях отстранять директора департамента ЖКХ, лучше бы взялся и привел в порядок этот сквер, — сказал мэр.
Александр Сенкевич также предлагает в подобных случаях разрывать договора аренды решением депутатов и возвращать объекты городу.
— Давайте, может, мы сделаем депутатскую комиссию по поводу аренды этого парка. И если будут подобные случаи, будем возвращать эту территорию городу и ремонтировать, — добавил он.
Ранее, в мае 2020 года, сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что возможный кандидат в мэры города Владислав Чайка в ходе избирательной кампании приведет в порядок территорию парка «Юность», которая находится в аренде.
Мэр Николаева Александр Сенкевич возмутился решению комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которая хочет отстранить все руководство Департамента ЖКХ. Он считает, что такие действия депутатов направлены во вред городу.
Как сообщалось, 19 февраля, в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области отчитались о том, что провели 11 обысков в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета, на коммунальных предприятиях города и по месту жительства их руководителей в рамках уголовного дела по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» по факту завладения бюджетными средствами в период 2016-2020 годов должностными лицами Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, по предварительному сговору с должностными лицами коммунальных предприятий Николаева и должностными лицами частных предприятий.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о готовности вернуть городу парк «Юность», который находится в аренде у депутата Владислава Чайки, и привести его в порядок.
Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях 23 февраля, пишут НикВести.
Один из жителей города во время эфира пожаловался на состояние парка «Юность» и поинтересовался, приведут ли его в порядок. В ответ Александр Сенкевич напомнил, что сейчас он находится в аренде у частного предприятия, совладельцем которого является депутат горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка.
— Очень интересная история. На самом деле, арендует парк, кажется на 30 лет, честное предприятие «Претор», сооснователем которого является Владислав Чайка. Он, вместо того, чтобы на комиссиях отстранять директора департамента ЖКХ, лучше бы взялся и привел в порядок этот сквер, — сказал мэр.
Александр Сенкевич также предлагает в подобных случаях разрывать договора аренды решением депутатов и возвращать объекты городу.
— Давайте, может, мы сделаем депутатскую комиссию по поводу аренды этого парка. И если будут подобные случаи, будем возвращать эту территорию городу и ремонтировать, — добавил он.
Ранее, в мае 2020 года, сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что возможный кандидат в мэры города Владислав Чайка в ходе избирательной кампании приведет в порядок территорию парка «Юность», которая находится в аренде.
Мэр Николаева Александр Сенкевич возмутился решению комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которая хочет отстранить все руководство Департамента ЖКХ. Он считает, что такие действия депутатов направлены во вред городу.
Как сообщалось, 19 февраля, в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области отчитались о том, что провели 11 обысков в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета, на коммунальных предприятиях города и по месту жительства их руководителей в рамках уголовного дела по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» по факту завладения бюджетными средствами в период 2016-2020 годов должностными лицами Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, по предварительному сговору с должностными лицами коммунальных предприятий Николаева и должностными лицами частных предприятий.