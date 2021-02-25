Депутатская комиссия Николаевского городского совета по вопросам законности и гласности рекомендовала Департаменту соцзащиты перераспределить средства бюджета таким образом, чтобы выделить дополнительное финансирование Центру социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями таким образом, чтобы не только обеспечить зарплату его сотрудникам, но и оказывать услуги для людей с инвалидностью.

Этот вопрос обсуждался вчера, 24 февраля, во время заседания комиссии горсовета, - сообщают НикВести.

Как выяснилось, на сегодняшний день бюджетом Николаева предусмотрено финансирование в размере 2,6 миллиона гривен на зарплаты штатным сотрудникам Центра. Однако учреждение до сих пор не имеет собственного помещения и не оказывает услуги.

Елена Киселева

— Когда мы рассматривали бюджет, нам предлагали в части развития этого предприятия исключительно штатные единицы. А мне кажется, что когда мы говорим об услуге и о потребностях людей, которые страдают и должны иметь возможность находиться в дневных центрах пребывания, иметь возможности по социализации, реабилитации и даже мастерских, которые нужны уже для развития, то вопрос относительно финансирования штатных единиц - он конечно хороший, но не главный. Поэтому, я за создание такого центра. Даже несмотря на то, что будет реформа, и мы будем менять структуру, и это требования законодательства. Но когда мы говорим об удовлетворении потребностей людей, то мы должны говорить, какую услугу, где именно и в каком количестве они могут получить. Потому что услуга при создании аппарата руководства, бухгалтерии, руководящих лиц, не появляется. У меня вопрос к департаменту. В каком помещении будут предоставляться такие услуги? В каком объеме они будут предоставляться? Количество лиц в сутки, месяц и год, которым мы планируем предоставить такую услугу? И именно перечень этих услуг, которые по состоянию на сегодня или после того, как мы разморозим это финансирование, - спросила глава комиссии, руководитель фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева.

Директор Центра Ольга Малярчук рассказала, что возглавила созданное еще в 2017 году учреждение в конце ноября 2020 года. Она рассказала, что сейчас рассматривает варианты помещений для размещения центра. Также она рассказала об услугах, которые должен предоставлять центр.

Ольга Малярчук

– Мы рассматриваем несколько вариантов (помещения, - прим.), один из них это по улице Театральной. Я считаю, что уже на этой неделе будет решен вопрос по помещениям. Те функции, которые должен предоставлять центр, это, в первую очередь, социальная адаптация, реабилитация, занятия на тренажерах со специалистами, медицинское сопровождение. Также это услуги психолога, реабилитолога, логопеда. Мы надеемся, что будет задействована также трудовая адаптация. Когда мы просили нам дать эти деньги, мы имели цель не просто сделать штат, а там прописано в бюджете, чтобы сделать закупку оборудования, с которым мы должны работать, а также закупку техники, мебели и так далее для того, чтобы этот центр функционировал. Он существует на самом деле с 2017 года. Я его возглавила в конце ноября 2020 года. Это учреждение было, фактически, просто на бумаге. Сейчас мы привели в порядок положение, сделали структуру, провели несколько встреч и консультаций с различными организациями и специалистами из других центров, и очень просим вас поддержать и помочь, потому что нам нужна поддержка для создания этого центра. Это важный вопрос, потому что люди с инвалидностью 18+ после того, как имеют возможность проходить реабилитацию в «Цветик-семицветик», остаются ни с чем. Они остаются дома со своими проблемами. Это срочный вопрос, который уже много лет стоит в Николаеве. Больше 17 тысяч людей с инвалидностью 18+. Сейчас 2 тысячи детей - это категория до 18 лет, это дальше те люди, которые потом должны реабилитироваться у нас в центре, - сказала Ольга Малярчук.

Елена Киселева, в свою очередь, отметила, что она выступает за то, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, получали ее. Однако, она так и не получила ответа на вопрос о том, какое количество человек и где смогут получать эту услугу.

— Моя позиция, она всегда специфическая. Я за то, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, ее получали, пускай не в полном объеме, но в приближенном к максимальному. Поэтому, у меня реальный и конкретный вопрос. Почему, когда «Цветик-семицветик» не работает сегодня на всю мощность, а не работает он сегодня из-за нехватки денег николаевского городского бюджета, потому что он работает исключительно в одну смену днем. После 13:00 там все замирает из-за недостаточного финансирования на штатную численность. Не возникнет ли сегодня такая же ситуация с этим важным центром? И почему моя позиция была даже очень радикальной и немного не нравилась всем. Я точно считаю, что на те деньги, которые сегодня выделяются на финансирование этого центра, невозможно предоставить услугу. И мне никто не может сказать количество человек и где они будут получать эту услугу. Это недопустимо, - сказала Елена Киселева.

Далее она высказалась по поводу помещения для Центре. Елена Киселева напомнила, что для его деятельности уже было выделено 2 помещения - на Богоявленском проспекте и по улице Спасской на пересечении с Садовой, где раньше размещалась школа №38, но центр так до сих пор и не работает.

— Дальше, история этого центра имела такую фантасмагорию. Для его деятельности уже было выделено 2 помещения. Одно на Богоявленскому и Спасская. И сегодня помещение по Спасской, это бывшее здание Коллегиума (38 школа, - прим.), находится в подвешенном состоянии - оно находится у вас на балансе, потому что ее ЖЭК Центральный не принял, потому что оно уже разваленное. А до этого было развалено здание по Богоявленскому. У меня предложение: в случае, если мы размораживаем деньги на деятельность этого центра, а я за это, я предлагаю предусмотреть в бюджете конкретное помещение и конкретное финансирование для предоставления услуг для людей, ради которых именно этот центр создается. Иначе - это просто имитация бурной деятельности. И люди, которые имеют необходимость получать эти услуги, будут получать исключительно галочку на бумаге, а директор будет потом заложником этой ситуации. И конкретный пример есть, это деятельность центра «Цветик-семицветик». Она необходима, но только недавно нам стало известно, что он работает не на полную мощность, - сказала Елена Киселева.

Присутствовавший на заседании мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о том, что услуги будут предоставляться на базе 4-х территориальных центров Департамента соцзащиты населения.

При этом, он также рассказал о планах отдать частному застройщику через конкурс земельный участок по улице Спасской на пересечении с Садовой для строительства там многоэтажного здания. По условиям конкурса, городская власть получит в собственность первый этаж и половину второго этажа здания. Также планируется выкупить подвал и вторую часть второго этажа, чтобы там разместить Центр реабилитации людей с инвалидностью.

— Что касается центра 18+, мы не оставляем надежду, что в ближайшее время состоится инвестиционный конкурс относительно строительства здания на территории бывшей школы №38 на пересечении Спасской и Садовой. В случае проведения инвестиционного конкурса, проанализировав рынок строительства в Николаеве, мы хотим получить за этот участок… Дело в том, что согласно новых норм площадь застройки может быть не больше 30%, это уменьшает рабочую площадь этого здания. Это интересное здание с точки зрения его размещения в центральной части Николаева, потому и центр может быть, мы хотим претендовать на один первый этаж и половину второго. У нас есть предпроектные работы, эскизный проект, думаю, что в случае финального решения, нам еще нужно будет выкупить подвал и вторую половину второго этажа. Мы можем попросить Ольгу на следующей комиссии показать, как может выглядеть этот центр, его планировка и так далее. Этот конкурс будет открытым, кто угодно из застройщиков сможет принять в нем участие. Этот центр будет находиться на территории исторической застройки, а потому количество этажей там может составлять 4 этажа. Мы можем изменить детальным планом территории этажность. Дело в том, что там же напротив находится Апелляционный суд Николаевсой области, там 7 этажей, и мы можем сделать такую композицию, в которой эта два здания будут выглядеть одинаково и фактически это увеличит количество этажей для застройки и увеличит инвестиционную привлекательность для инвестора. Если мы запустим этот проект в ближайшее время, строительство может продолжаться до двух лет, минимум 2 года, - рассказал Александр Сенкевич.

В итоге депутаты рекомендовали Департаменту соцзащиты найти дополнительно 1 миллион гривен для того, чтобы закупить социальные услуги.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что ищет деньги, чтобы обеспечить на полную мощность работу городского центра реабилитации детей с инвалидностью «Цветик-семицветик».