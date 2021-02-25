Депутат от фракции Рады «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива сообщил, что якобы Служба безопасности Украины задерживает сотрудников офиса партии.

Об этом он заявил в эфире российского телеканала «Россия-1», передает агенство ТАСС.

— Сейчас я нахожусь в офисе «Оппозиционная платформа - За жизнь». Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса «Оппозиционная платформа - За жизнь», — заявил Илья Кива.

В комментарии изданию Страна.UA Илья Кива заявил, что полиция задержала девятерых сотрудников охранного агентства «Шторм». Нардеп назвал действия правоохранителей провокацией и давлением на партию.

— В офис партии «ОПЗЖ» приехала полиция и спецподразделение Нацпола. На территории офиса находится автобус, в котором были сотрудники охранного агентства «Шторм». Полиция задержала девятерых сотрудников охранного агенства вместе с автобусом. Надели наручники. Объяснили, что этот автобус якобы участвовал в хулиганских действиях и совершил правонарушение. Естественно, данный автобус ни в каких провокациях не участвовал. Пока ждем адвокатов, следственно-оперативную группу для продолжения процессуальных действий. У людей есть документы, провели первичный осмотр — никаких запрещенных предметов нет. Я считаю, что это очередная провокация и элемент давления на нашу политическую силу, — сообщил Илья Кива.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против одного из лидеров «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, ряда граждан РФ, а также против гражданской жены соратника Медведчука Тараса Козака — Натальи Лавренюк.

58% украинцев поддерживают санкции против депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Противоположное мнение у 28% опрошенных.