Официальный Вашингтон призвал все стороны в Армении не допустить обострения ситуации, а военных — не вмешиваться в политику.

Как пишет Европейская правда со ссылкой на армянскую службу Радио Свобода, об этом заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

Он отметил, что в США знают о последних событиях в Ереване и пристально следят за ситуацией.

— Мы призываем все стороны проявить сдержанность и воздержаться от любых форм эскалации и насилия. Мы напоминаем об основополагающем принципе демократии, согласно которому вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику, — отметил Нед Прайс.

Он добавил, что США поддерживают демократию и суверенитет Армении, и призвал решать политические споры мирным путем, с уважением к верховенству права, демократии и демократическим институтам.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.

Европейский Союз следит за развитием ситуации в Армении и призывает все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.