Четыре области Украины лидируют по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом.
По словам главного санврача Виктора Ляшко, самый высокий уровень госпитализаций в пересчете на 100 тысяч населения фиксируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях, пишет «Новое время».
— Настораживает динамика госпитализаций в Житомирской и Николаевской областях, а также в Киеве, - добавил он на брифинге.
По словам Виктора Ляшко, риск роста количества случаев по стране достаточно высок.
— Поэтому мы обратились к главам государственных администраций с просьбой провести заседания комиссий ТЭБ и ЧС, пересмотреть эпидситуацию, и если это необходимо, принять дополнительные ограничительные карантинные мероприятия, - резюмировал он.
Напомним, что главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что с начала вакцинации поступило 7 сообщений о неблагоприятных событиях после иммунизации.
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Четыре области Украины лидируют по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом.
По словам главного санврача Виктора Ляшко, самый высокий уровень госпитализаций в пересчете на 100 тысяч населения фиксируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях, пишет «Новое время».
— Настораживает динамика госпитализаций в Житомирской и Николаевской областях, а также в Киеве, - добавил он на брифинге.
По словам Виктора Ляшко, риск роста количества случаев по стране достаточно высок.
— Поэтому мы обратились к главам государственных администраций с просьбой провести заседания комиссий ТЭБ и ЧС, пересмотреть эпидситуацию, и если это необходимо, принять дополнительные ограничительные карантинные мероприятия, - резюмировал он.
Напомним, что главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что с начала вакцинации поступило 7 сообщений о неблагоприятных событиях после иммунизации.