Четыре области Украины лидируют по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом.

По словам главного санврача Виктора Ляшко, самый высокий уровень госпитализаций в пересчете на 100 тысяч населения фиксируют в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях, пишет «Новое время».

— Настораживает динамика госпитализаций в Житомирской и Николаевской областях, а также в Киеве, - добавил он на брифинге.

По словам Виктора Ляшко, риск роста количества случаев по стране достаточно высок.

— Поэтому мы обратились к главам государственных администраций с просьбой провести заседания комиссий ТЭБ и ЧС, пересмотреть эпидситуацию, и если это необходимо, принять дополнительные ограничительные карантинные мероприятия, - резюмировал он.

Напомним, что главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что с начала вакцинации поступило 7 сообщений о неблагоприятных событиях после иммунизации.