Сегодня, 1 марта, медработники Николаевской городской больницы №3, работающие с пациентами с COVID-19, вышли на акцию протеста из-за уменьшения положенной 300% надбавки к заработной плате.

На митинге собралось несколько десятков человек, сообщает корреспондент НикВести.

Как рассказал врач-анестезиолог городской больницы №3 Александр Сукачев, после того, как медики недополучили свои выплаты, они обратились к руководству больницы с вопросом, почему так случилось. На это им ответили, что часть полученных средств планируют пустить на закупку медикаментов для больницы, а также на улучшение материально-технической базы учреждения.

— С сентября мы работаем в режиме «ковидного» госпиталя, все это время мы получали доплату в размере 300% к заработной плате. В прошлую пятницу, без какого-либо контакта с сотрудниками госпиталя, мы получили всего лишь 200%. Объяснений от главного врача мы не услышали, пока не подключились СМИ, только тогда он начал разговаривать с коллективом. На наш вопрос, почему так произошло, почему другие городские больницы, которые финансируются так же, получили свою зарплату в полном объеме, нам сказали, что эти деньги хотят привлечь на улучшение материально-технической базы больницы и на закупку медикаментов. Это наши деньги, мы их уже заработали. Мы решили, что хватит молчать и нужно отстаивать свои права, — рассказал сотрудник больницы.

По словам Александра Сукачева, каждый из медработников, которые лечат больных коронавирусом, недополучил несколько тысяч гривен.

— Эти улучшения должны делать за другие бюджетные поступления, за дотации от городских властей, но не за деньги, которые зарабатывали медсестры и врачи. Я считаю, что это абсолютно неправильная позиция нашей администрации. Врачи и медсестры недополучили свои деньги в размере от 9 до 10 тысяч, — добавил врач-анастезиолог.

В 8:00 митингующие собрались у входа в первый корпус больницы. После этого их пригласили на переговоры в конференц-зал учреждения.

Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай отметила, что надбавки к зарплате получают только те работники, которые входят к перечень профессий, составленный Кабинетом министров. Кроме того, по ее словам, оплата осуществляется исходя из количества вылеченных пациентов, внесенных в единую базу данных Министерства здравоохранения.

— Сегодня зарплату выплачивает исключительно Национальная служба здоровья Украины. Согласно постановлению Кабинета министров, есть перечень профессий, которым нобходима доплата в связи с ковидом, и за перечень этих профессий мы, к сожалению, выйти не можем. Выплачивать такую же зарплату, какую вы получили при максимальной загруженности вашего стационара, сегодня неоткуда, — заявила Ирина Шамрай.

Кроме того, она напомнила, что в данный момент в медицинских учреждениях города проходят проверки управления здравоохранения, в ходе которых проверяют порядок выплат.

— Уже две недели продолжается проверка управлением здравоохранения начисления зарплат. Вы на очереди, поэтому сегодня заходит комиссия, будет проверять, кому что выплатили или не выплатили. Проверят все графики, загруженность, и если начислялась заработная плата тем, кому не положено, эти средства будут возвращены на счета больницы. Если кому-то недоплатили, вам эти средства досчитают, — добавила начальница управления здравоохранения.

Напомним, по состоянию на 10:00 1 марта в Николаевской области зарегистрировано 190 новых случаев COVID-19, в Николаеве обнаружили 111 заболевших.

Ранее, 28 февраля, заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области увеличилась до 38,6%.