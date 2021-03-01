Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается также, что в ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации «Партии Шария». Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» Уголовного кодекса.

Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования.

Напомним, СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан 16 февраля. В СБУ утверждают, что Анатолий Шарий занимается подрывной деятельностью против Украины, называет его «пропагандистом», который занимался «дискредитацией государственной политики Украины» и распространял манипуляции и искаженную информацию о работе украинской власти.

25 февраля Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого в госизмене, вследствие чего теперь он объявлен в государственный розыск.