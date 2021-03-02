Работники подрядной организации провели обрезку сломанных и засохших ветвей вдоль трасс Николаевской области.

Как сообщается на странице Службы автодорог в Николаевской области в Facebook, данные работы помогут улучшить видимость на дорогах, чтобы «ветви и чрезмерная поросль не мешали водителям видеть дорожные знаки и светофоры».

— Иногда ветви деревьев просто нависают над проезжей частью, а затем создают опасность для передвижения транспорта. Поэтому обрезаем старое ветви чтобы уберечь пользователей дорог от потенциального риска, а также чтобы защитить автомобиль от царапин и повреждений при заезде на обочину, - сказано в сообщении.

Напомним, что придорожную территорию автодороги Н-24 «Благовещенское-Николаев» очистили от мусора и стихийных свалок. Кроме єтого глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый призвал местных жителей не засорять обочины бытовыми отходами.