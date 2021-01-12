Придорожную территорию автодороги Н-24 «Благовещенское-Николаев» очистили от мусора и стихийных свалок.

Об этом сообщается на странице Службы автомобильных дорог в Николаевской области в Facebook.

В частности, работник подрядной организации очистили урны, контейнеры и придорожную территорию от пластикового мусора, объемом 21,5 тысяч м. Также дорожники убрали стихийные свалки вдоль дороги «Благовещенское-Николаев».

— В очередной раз призываем водителей и жителей придорожных сел и городов не выбрасывать мусор на обочину. Такие мелочи помогут очистить окружающую среду от тотального загрязнения и в следующий раз, путешествуя Николаевщиной, будем любоваться красотой родного края, а не наблюдать горы пластика, - сообщают в Службе автодорог.

Напомним, что глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый призвал местных жителей не засорять обочины бытовыми отходами.