В объединенных территориальных общинах Николаевской области планируют создать социальные магазины.

Об этом шла речь на комиссии Николаевского облсовета по вопросам ЖКХ в понедельник, 1 марта, пишут НикВести.

На рассмотрение комиссии был вынесен вопрос о внесении дополнений в программу соцзащиты «Турбота». В частности, предлагается дополнить программу пунктом о создании и обеспечении функционирования «социального магазина» с целью социальной поддержки малозащищенных слоев населения. На эти цели в течение 2021-2023 годов планируется потратить из бюджета области 65 миллионов гривен.

При этом против такой идеи выступили депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Майборода и Владимир Фроленко.

— В 92 году такая же программа была запущена в Ленинском районе. Когда задавался вопрос, за счет чего будут покрывать разницу стоимости товара, на какую категорию людей это рассчитано, какие сроки, откуда поставка продукции — потом потихонечку затянуло, сказали: «Вы знаете, мне надо, чтобы рынок выделили, потому что мне надо покрывать убытки», а потом он просто сбежал. Так бывает. Я не понимаю, за счет чего эта программа будет работать? Какие бюджетные ассигнования пойдут на реализацию этой программы? За счет чего мы сможем снизить цену? За счет бюджета областного? ОТГшных? Какие территории сюда входят? Это серьезная вещь. При этом мы можем нарваться не только на положительный результат, а мы с вами можем получить глубоко отрицательный результат, - сказал Сергей Майборода.

Отвечая на вопрос о необходимости создания таких магазинов в общинах, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли привел в пример ситуацию с карантином, когда предприниматели подняли стоимость базовых продовольственных товаров и отметил, что при наличии таких магазинов, продукты питания был бы более доступны для населения.

— Когда началась пандемия, то поднялись цены на основную массу продовольственных товаров на 50-60%. Частные предприниматели начали поднимать цены на основную группу продовольственных товаров. Если бы у нас были социальные магазины, то это не так бы ударило по незащищенным слоям населения. Это будет исключительно компетенция глав ОТГ и мы не будем включаться в этот процесс: ни мы, ни вы, никто другой, - сказал Александр Трайтли.

Стоит отметить, что ранее в поддержку такой идеи выступал их однопартиец — депутат Николаевского горсовета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владислав Чайка во время предвыборной кампании. В частности, он указывал на необходимости создания сети муниципальных социальных магазинов для малообеспеченных николаевцев, которые будут в шаговой доступности.

Напомним, что в Николаеве возле управления соцвыплат образовалась огромная очередь из пенсионеров, которые пришли оформить компенсацию из-за высоких тарифов.