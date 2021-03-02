Инструкторы Вооруженных сил Канады из Группы советников коллективной подготовки Операции ЮНИФАЕР в Украине в свое свободное время приняли участие в весенней толоке на территории больницы для ветеранов войны в Николаеве.

Об этом говорится в публикации на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

«Военнослужащие Операции ЮНИФАЕР поддерживают и делают свой взнос в гражданские инициативы в Украине», - отмечается в публикации.

Отметим, что Николаевский областной клинический госпиталь ветеранов войны находится в Заводском районе Николаева по улице Киевской. За 2 месяца до конца 2020 года Администрация района заключила договора на 833 тысячи гривен на утилизацию опавшей листвы и уборку стихийных свалок.

В 2021 году Администрация Заводского района Николаева собирается потратить 1,3 миллиона гривен на уборку опавшей листвы.