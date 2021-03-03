На рассмотрение депутатов Николаевского областного совета вынесен проект решения о перераспределении бюджета области 2021 года. Суммарно планируется перераспределить 572,6 миллионов гривен.

С докладом о проекте решения вчера, 2 марта, на заседании комиссии по социальным вопросам выступил директор департамента финансов Николаевской ОГА Вадим Ищенко, - передают НикВести.

Он сообщил, что общий объем финансового ресурса, который предлагается для распределения, составляет 572 миллиона 637 тысяч 714 гривен. Из них, поступило в межсессионный период 3 миллиона 857,3 тысячи гривен государственной субвенции на поддержку отдельных мероприятий в системе здравоохранения — на Центр здоровья.

Остаток государственных субвенций, которые остались на 1 января 2021 года составляет 478 миллионов 436 тысяч 247 гривен:

Субвенция на капитальный ремонт объездной дороги в сумме 300 миллионов гривен;

субвенция из государственного бюджета на строительство мостового перехода через реку Южный Буг в селе Богдановка - 20 миллионов гривен;

субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями - 9 миллионов 254 тысячи гривен;

субвенция на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 87 миллионов 183 тысячи 214 гривен;

остаток субвенции на строительство сельских амбулаторий в сумме 32 миллиона 509 тысячи 777 гривен;

образовательная субвенция - 29 миллионов 488 тысяч 966 гривен, из которых 15 миллионов - это целевая субвенция на приобретение школьных автобусов.

Кроме того, планируется распределить свободный остаток средств областного бюджета в общей сумме 75 миллионов 762 тысячи 823 гривны:

Департамент образования и науки - 9 миллионов 499 тысяч 280 гривен по программе развития образования для подготовки специалистов для агропромышленного конкурса на условиях регионального заказа;



Управление здравоохранения 12 миллионов 900 тысяч 600 гривен, из которых на покупку кардиостимуляторов - 1 миллион гривен, капитальный ремонт отделения травматологии и общей хирургии госпиталя ветеранов войны - 4 миллиона гривен, финансовая поддержка областной больницы восстановительного лечения, на зарплату - 1 миллион гривен, текущий ремонт, техническое обслуживание, метеорологическая поверка медицинского оборудования, приобретение запчастей в областные медицинские учреждения - 4 миллиона 400 тысяч гривен, обеспечение областной станции переливания крови продуктами питания - 913,7 тысяч гривен, дезсистемы и изделия медицинского назначения - 1 миллион 586,9 тысяч гривен;



Департамент градостроительства, строительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождения программ: Изготовление проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ по 500 тысяч отделению химиотерапии областного центра онкологии, фасада 7-этажного здания областной детской больницы и 3-этажного корпуса кардиологического отделения трансплантации областной больницы.



Кроме того, капитальный ремонт 3-го этажа 3-этажного корпуса областной больницы - 2,5 миллионов гривен. Получение сертификата для введения в эксплуатацию объектов - 44 тысячи 492 гривны, капитальный ремонт отделения радиологии онкологического диспансера - 3 миллиона 266 тысяч 902 гривен, это софинансирование (всего нужно 8 миллионов гривен).



Реконструкция части благоустройства площадки с обустройством объекта монументального искусства - стелы - 5 миллионов гривен. Речь идет об установке в Николаеве огромного флага стоимостью 14 миллионов гривен.



Завершение работ по реставрации здания областного шахматно-шашечного клуба - 1 миллион 208 тысяч 638 гривен, реставрация Старофлотских казарм - 500 тысяч гривен на создание музея АТО.



Создание геоинформационной системы градостроительного кадастра - 2 миллиона 570 тысяч гривен, софинансирование по ГФРР, 1 миллион гривен, дошкольного учебного заведения в микрорайоне Северный;



Кроме того, капитальный ремонт 3-го этажа 3-этажного корпуса областной больницы - 2,5 миллионов гривен. Получение сертификата для введения в эксплуатацию объектов - 44 тысячи 492 гривны, капитальный ремонт отделения радиологии онкологического диспансера - 3 миллиона 266 тысяч 902 гривен, это софинансирование (всего нужно 8 миллионов гривен). Реконструкция части благоустройства площадки с обустройством объекта монументального искусства - стелы - 5 миллионов гривен. Речь идет об установке в Николаеве огромного флага стоимостью 14 миллионов гривен. Завершение работ по реставрации здания областного шахматно-шашечного клуба - 1 миллион 208 тысяч 638 гривен, реставрация Старофлотских казарм - 500 тысяч гривен на создание музея АТО. Создание геоинформационной системы градостроительного кадастра - 2 миллиона 570 тысяч гривен, софинансирование по ГФРР, 1 миллион гривен, дошкольного учебного заведения в микрорайоне Северный; Управление молодежи и спорта - 2 миллиона 728 тысяч гривен. Из них 428 тысяч на приобретение инвентаря и охранной сигнализации для областного шахматно-шашечного клуба, 2 миллиона 300 тысяч - питание спортсменов;



Управление культуры - 71 тысяча 920 гривен на приобретение счетчиков;



Департамент соцзащиты - 5 миллионов гривен по программе «Турбота» на приобретение жилья гражданам и членам их семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий;



Облгосадминистрация: улучшение материально-технической базы органов правопорядка - 3,1 миллиона гривен: СБУ и Нацполиция по 1 миллиону гривен, Патрульная полиция 700 тысяч гривен, Нацгвардия - 400 тысяч гривен. Создание комплексной системы видеонаблюдения, видеоаналитики и ситуационного центра - 1,2 миллиона гривен. Субвенция из местного бюджета в государственный на улучшение материально-технической базы облгосадминистрации - 3 миллиона гривен;



Департамент экономики - 15 миллионов гривен субвенция на осуществление мероприятий социально-экономического развития территориальных общин.

Ранее сообщалось, что бюджет Николаевской области на 2020 год был недовыполнен на 90 миллионов гривен.