Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку о Закарпатье. Премьер-министр этой страны ранее пошутил об «обещанном Закарпатье» в обмен на российскую вакцину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

Иван Корчок рассказал, что общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

— Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины, — отметил министр.

Как сообщалось, премьер-министр Словакии Игорь Матович, чье правительство оказалось на грани развала из-за закупки российской вакцины, некорректно пошутил о договоренности с Россией.

Журналист отметил, что Матович вел переговоры с Российской Федерацией в течение нескольких недель, и спросил его, что глава правительства пообещал россиянам за вакцину.

— Закарпатскую Украину, — сказал словацкий премьер, вызвав удивление у журналиста.

Затем Игорь Матович дал понять, что пошутил, и пожаловался, что существует мнение, будто договоренности с россиянами автоматически предусматривают предательство Словакии.