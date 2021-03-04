Действующий премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед Украной за шутку о том, что Словакия расплатится за вакцину Spuntik V украинской землей.

Официальные извинения он разместил в своем Twitter.

Глава правительства Словакии, написал, что позиция его страны в отношении территориальной целостности Украины всегда была последовательной, как и уважение к международным нормам права.

— Приношу свои извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словакия – ваш друг, — извинился Игорь Матович.

Ранее НикВести сообщали, что премьер-министр Словакии, чье правительство оказалось на грани развала из-за закупки российской вакцины, некорректно пошутил о договоренности с Россией.

После этого Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку о Закарпатье. Премьер-министр этой страны ранее пошутил об «обещанном Закарпатье» в обмен на российскую вакцину.