Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем.

Свое поздравление он опубликовал на странице в Facebook.

«Сегодня особый день и особый праздник. Этот праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. Победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены. Победы над ложным стереотипом, что женщины — это «слабый пол». Это точно не так. Прекрасная, умная, мудрая, талантливая, целеустремленная, но точно не слабая», — написал он.

Владимир Зеленский добавил, что сегодня женщины и девушки защищают Украину на фронте, противодействуют COVID-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины. Являются одинаково успешными в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты.

«Ну а мы придерживаем вам двери, подаем руку или уступаем место не потому, что вы слабы. А потому, что таким образом мы становимся немного лучше. Рядом с вами. Благодаря вам. Ради вас. Неправильно говорить сегодня, что вы невероятные и особенные. Ведь такие вы не только сегодня, но и все 365 дней в году. Пусть утренние цветы, кофе в постель и горячий поцелуй также будут неотъемлемыми атрибутами всех 365 дней. И пусть все эти дни ваши волшебные глаза будут полны счастьем, любовью и весной. Без вас мы просто биологические существа. С вами — люди и личности», — отметил президент.