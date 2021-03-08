Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала санкции США против украинского бизнесмена Игоря Коломойского «больше символическими» и призвала ждать других новостей по этой теме.

Об этом она сказала в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман.

На прошлой неделе Мендель написала колонку для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой отметила, что «Зеленский готов бросить вызов влиянию украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов до политики и медиа».

Журналист уточнила, стоит ли после этого кому-то из олигархов начинать опасаться.

— Это хороший вопрос, четкий очень, но я не буду на него отвечать четко, потому что будущее никто не пишет. Но еще на своей пресс-конференции 20 мая президент сделал намек на то, что некоторые телеканалы должны бы позаботиться о чистоте своего финансирования и чистоплотности своей журналистики. Это был май 2020 года, а санкции против них ввели в конце января 2021 года. Все это время никто не сидел сложа руки, а искали определенные доказательства. Бесполезно искать инструмент санкций, который нас может подставить под вопрос демократии и свободы слова и не иметь каких-то доказательств, — ответила Мендель. — Смотри, что я имела в виду [в колонке]. Меньше двух лет прошло, у нас произошел удар по трем очень известным людям, которые представляют огромные финансовые группы, которые сделали свое состояние на государственном бюджете, налогах — на том, за что должны жить украинцы. Такого не делал никто, — сказала она.

Юлия Мендель назвала этих людей: кум президента РФ, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, бизнесмены Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский.

— По Коломойскому ты имеешь в виду, что ударили Штаты? — уточнила журналист. — Нет, почему? Штаты — это пока довольно... Да, санкция определенная, которая является больше символической и показывает, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово «коррупция». Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало, — сказала Юлия Мендель и напомнила, что в Украине трем бывшим топ-менеджерам «ПриватБанка», который ранее принадлежал Коломойскому, объявили подозрение в растрате 137 миллионов гривен.

Жерналист уточнила, стоитли ожидать украинских санкций против Игоря Коломойского.

— Ну, посмотрим, — сказала Мендель, но не стала отвечать на уточняющие вопросы.

Она не дала прямого ответа на вопрос, сможет ли Украина выдать бизнесмена США, где против него ведется расследование.

— Посмотрим, — ответила Мендель. — Я же не гадалка... Будет как будет... Мы же стоим за интересы и государства, и каждого украинца, — резюмировала она.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и некоторых членов его семьи.

Также в декабре 2020 года прокуроры США выдвинули новые обвинения против экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за незаконное присвоение ими средств банка для покупки недвижимости в штате Огайо.

Также Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского «в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел», и в их отмывании в США. Возбудили соответствующее дело.