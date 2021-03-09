Президент Владимир Зеленский заявляет, что власть работает над тем, чтобы YouTube навсегда заблокировала каналы, где распространяется дезинформация о жизни в Украине.

Об этом он сказал на форуме «Украина 30», пишет TheБабель.

— Не менее опасно то, что информационно нашу страну атакуют не только извне, но и изнутри. Это искусственно созданные лидеры мнения, которым из Испании (вероятно, президент намекнул на блогера Анатолия Шария, который живет в этой стране, - прим.) лучше видно, как жить в Украине. Это средства массовой дезинформации, которые прикрывают свободой слова диверсии по инструкциям агрессора. Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу, а в интернете, в частности на YouTube они получили пожизненный бан, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что дальнейшие задачи для государства и общества — осознать все угрозы информационной безопасности и найти пути им противодействовать.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, который является номинальным владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.