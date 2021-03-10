Национальная гвардия США продолжила охрану здания Капитолия до 23 мая.

Об этом пишет пресс-служба Пентагона.

В целом полицейским будут помогать 2 300 нацгвардейцев. Это вполовину меньше, чем оставалось после штурма здания.

— Это решение было принято после внимательного изучения запроса и тщательного рассмотрения его потенциального влияния на боеспособность, - отметил представитель Пентагона.

Напомним, на фоне беспорядков в США американский Конгресс подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Победу кандидата Джо Байдена утвердили официально.

Формальный «подсчет» голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом процедуры подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в том числе ворвались в зал Сената.

Во время беспорядков в Вашингтоне погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Она прослужила в американской армии 14 лет.