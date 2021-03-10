Народный депутат Анатолий Урбанский считает, что государство сделало большую ошибку, передав порт «Ольвия» в Николаеве в концессию катарской компании QTerminals W.L.L.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести в среду, 10 марта, после молитвенного завтрака, организованного главой облсовета Анной Замазеевой.

Народный депутат считает, что чиновники могли бы сдавать в аренду терминалы, четко прописывая условия в договорах и пересматривая их каждые 3-5 лет, в соответствии с требованиями рынка.

— Я скажу, что это вообще нельзя было делать. Это единственный специализированный порт, который был ориентирован на так называемые IMO-грузы (IMO — танк-контейнеры, предназначенные для опасных грузов, — прим.). сейчас мы такой порт потеряли. Я выступаю ярым противником концессии портов. Это стратегические объекты, в которых государство должно было быть собственником. Я неоднократно в рамках своего комитета встречаясь с главой Фонда госимущества дискутировал, потому что я считаю, что это ленивость чиновников. Они делают отговорки. Потому что в той конфигурации, которая сейчас еще существует, это 49% какого-то терминала принадлежит инвестору и 51% акций принадлежит государству. И одним из доводов руководителя, госмена является то, что эти договоры уже не отвечают рынку. Я говорю: «А что вам мешает пересмотреть эти договоры, оставить в государстве собственность?». В стране идет конфликт на Востоке. И это стратегические объекты, их нельзя отдавать. Их можно правильно передавать в аренду, но не отчуждать. Пересмотрите эти договоры, я уверен, что ваши партнеры говоры пересматривать договоры раз в 3 или 5 лет, — сказал Анатолий Урбанский.

Анатолий Урбанский

Нардеп также отметил, что то же самое касается и «Укрзалізниці». Он сказал, что уже не существует подвижных составов, принадлежащих государствам, однако отдавать в частные руки железнодорожное полотно или диспетчерскую службу, по его мнению, нельзя.

— Мы через какое-то время получим такую ситуацию, что государству в рамках каких-то важных вопросов необходимо будет срочно перебросить с Западной Украины в Харьков какой-то подвижной состав. А частный диспетчер скажет: «Извините, у нас тут сейчас десять составов коммерческих пройдет», — добавил он.

Анатолий Урбанский также сказал, что поддерживает передачу бизнесу государственных предприятий, но не таких как порты или железная дорога.

Напомним, что в августе 2020 года Министерство инфраструктуры и катарская компания Qterminals подписали договор концессии целостного имущественного комплекса ГП «СК «Ольвия» и соответствующего имущества ГП «АМПУ» в морском порту «Ольвия». Согласно договору, QTerminals инвестирует в развитие порта около 3,4 миллиардов гривен. Кроме этого, не менее 80 миллионов гривен будут вложены в местную инфраструктуру.

Украинские политические эксперты заявили, что данная сделка благоприятно повлияет на развитие местной инфраструктуры.