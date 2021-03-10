В микрорайоне Северный Центрального района Николаева демонтируют шлагбаум, который самовольно разместили местные жители.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома сегодня, 10 марта.

Известно, что шлагбаум установлен возле жилого дома №2/6 по улице Архитектора Старова. Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что согласно выводам управления архитектуры, шлагбаум следует демонтировать.

— Исходя из целесообразности для всей застройки, действительно, его надо убрать, чтобы использовать территорию комплексно, — сказал Андрей Цымбал.

Согласно части 6 статьи 59 Закона «О местном самоуправлении Украины», металлическую конструкцию должны убрать в течение 2 месяцев. Работы по демонтажу поручили администрации Центрального района Николаевского городского совета.

В свою очередь, городской голова Александр Сенкевич предложил жителям дома самостоятельно убрать конструкцию.

— Я предлагаю вам самостоятельно его осторожно демонтировать. Занимайтесь вопросами земли, когда земельные вопросы решатся, вернете его назад. Такое у меня предложение, — сказал Александр Сенкевич.

Кроме того, демонтируют также самовольно установленое металлическое ограждение возле жилого дома №1 по улице Бугский бульвар.

Напомним, вечером, 5 марта, на улице Спасской в Николаеве неизвестные самовольно установили торговый киоск.

После этого директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолаев потребовал в течение суток самостоятельно убрать незаконную конструкцию, однако этого не произошло.

Позже незаконный киоск демонтировали силами антикоррупционного департамента.