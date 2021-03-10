В микрорайоне Северный Центрального района Николаева демонтируют шлагбаум, который самовольно разместили местные жители.
Соответствующее решение было принято на заседании исполкома сегодня, 10 марта.
Известно, что шлагбаум установлен возле жилого дома №2/6 по улице Архитектора Старова. Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что согласно выводам управления архитектуры, шлагбаум следует демонтировать.
— Исходя из целесообразности для всей застройки, действительно, его надо убрать, чтобы использовать территорию комплексно, — сказал Андрей Цымбал.
Согласно части 6 статьи 59 Закона «О местном самоуправлении Украины», металлическую конструкцию должны убрать в течение 2 месяцев. Работы по демонтажу поручили администрации Центрального района Николаевского городского совета.
В свою очередь, городской голова Александр Сенкевич предложил жителям дома самостоятельно убрать конструкцию.
— Я предлагаю вам самостоятельно его осторожно демонтировать. Занимайтесь вопросами земли, когда земельные вопросы решатся, вернете его назад. Такое у меня предложение, — сказал Александр Сенкевич.
Кроме того, демонтируют также самовольно установленое металлическое ограждение возле жилого дома №1 по улице Бугский бульвар.
Напомним, вечером, 5 марта, на улице Спасской в Николаеве неизвестные самовольно установили торговый киоск.
После этого директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолаев потребовал в течение суток самостоятельно убрать незаконную конструкцию, однако этого не произошло.
Позже незаконный киоск демонтировали силами антикоррупционного департамента.
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В микрорайоне Северный Центрального района Николаева демонтируют шлагбаум, который самовольно разместили местные жители.
Соответствующее решение было принято на заседании исполкома сегодня, 10 марта.
Известно, что шлагбаум установлен возле жилого дома №2/6 по улице Архитектора Старова. Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что согласно выводам управления архитектуры, шлагбаум следует демонтировать.
— Исходя из целесообразности для всей застройки, действительно, его надо убрать, чтобы использовать территорию комплексно, — сказал Андрей Цымбал.
Согласно части 6 статьи 59 Закона «О местном самоуправлении Украины», металлическую конструкцию должны убрать в течение 2 месяцев. Работы по демонтажу поручили администрации Центрального района Николаевского городского совета.
В свою очередь, городской голова Александр Сенкевич предложил жителям дома самостоятельно убрать конструкцию.
— Я предлагаю вам самостоятельно его осторожно демонтировать. Занимайтесь вопросами земли, когда земельные вопросы решатся, вернете его назад. Такое у меня предложение, — сказал Александр Сенкевич.
Кроме того, демонтируют также самовольно установленое металлическое ограждение возле жилого дома №1 по улице Бугский бульвар.
Напомним, вечером, 5 марта, на улице Спасской в Николаеве неизвестные самовольно установили торговый киоск.
После этого директор антикоррупционного департамента Николаевского городского совета Андрей Ермолаев потребовал в течение суток самостоятельно убрать незаконную конструкцию, однако этого не произошло.
Позже незаконный киоск демонтировали силами антикоррупционного департамента.