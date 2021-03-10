Средства, ранее отведенные на завершение капитального ремонта спорткомплекса «Надежда», пойдут на строительство детского сада в микрорайоне Северный в Николаеве.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта, в ходе заседания исполкома, сообщает корреспондент НикВести.

По словам заместителя начальника Управления капитального строительства Анны Пялык, планируется уменьшить расходы развития по программе «Строительство сооружений, учреждений и заведений физической культуры и спорта» на общую сумму 9 миллионов 576 тысяч касаемо капитального ремонта системы отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивного комплекса «Надежда» по улице Генерала Карпенко, 40А.

Увеличат расходы на сумму 9 миллионов 300 тысяч гривен по программе «Строительство образовательных учреждений». Средства направят на строительство нового детского сада по улице Лучевая в микрорайоне Северный, в том числе на проектно-изыскательские работы и экспертизу. Сметная стоимость объекта составляет 112 миллионов 701 тысячу 232 гривны.

Напомним, 18 февраля комиссия при Министерстве развития общин и территорий Украины согласовала финансирование проекта детского сада в микрорайоне Северный в Николаеве. Ранее сообщалось, что проектом бюджета Николаева на 2021 год предусмотрено выделение 700 тысяч гривен на работы по строительству нового детского сада в микрорайоне Северный. В бюджете 2020 года на строительство детсада на Северном направляли 2 миллиона гривен.

Также отметим, что еще в 2019 году его стоимость оценивалась в 104,6 миллиона гривен. Тогда даже был проведен тендер, в котором победила «Строительная компания «Интербуд», предложившая выполнить работы по строительству детсада за 97,3 миллиона гривен. Ранее, что еще в 2013 году сообщалось о планах построить в микрорайоне Северный детский сад на 320 мест.

В проекте бюджета Николаева 2015 года предусматривалось выделение 3 миллионов 416 тысяч гривен на строительство детского сада на Северном. Примечательно, что общий объем финансирования строительства этого объекта оценивали в 66 миллионов гривен. В бюджете 2016 года выделялось 2,5 миллионов гривен на детский сад в микрорайоне Северном. Ни в 2015, ни в 2016 годах выделенные на детский сад деньги не были освоены.

В мае 2017 года сообщалось, что 3 миллиона гривен планируется выделить на строительство детского сада в микрорайоне Северный по улице Лучевой, в том числе для проектных работ и экспертизы. Тогда же депутат Алексей Лепишев заявил, что если не начать строительство сейчас, то к зиме строить его уже будет поздно. Однако ни в 2017, ни в 2018 году детский сад так и не был построен.

На заседании исполкома также стало известно, что расходы увеличат на 276 тысяч гривен по программе «Строительство сооружений, учреждений и заведений физической культуры и спорта» для реконструкции административно-бытовых зданий и спортивной площадки стадиона Юность по адресу: улица Пограничная, 15. Сметная стоимость объекта примерно составляет 85 миллионов гривен.

После выступления заместителя начальника Управления капитального строительства член исполкома Никита Плеханов задал вопрос, почему на изготовление проекта реконструкции стадиона «Юность» снова выделяются средства, если в 2018 году на это уже отводилось более 800 тысяч гривен. Представительница УКС пояснила, что проект был изготовлен по заказу Заводской администрации, но не был выполнен и не прошел экспертизу.

Также она отметила, что управление изучило все проектные решения, которые были в ранее разработанном проекте, однако использовать их они не могут, поэтому было принято решение о разработке нового проекта.

В свою очередь, Николаевский городской голова Александр Сенкевич добавил, что проект решения вынесли на рассмотрение исполкома по инициативе нардепа Александра Пасечного.

— Александр Пасечный хочет получить дополнительные деньги из государственного бюджета, чтобы построить в центре города современный стадион. Для этого нужно разработать нормальную проектно-сметную документацию и полностью провести реконструкцию этого стадиона, — заявил Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что в бюджете Николаева на 2021 год не предусмотрели денег на завершение работ по реконструкции спорткомплекса «Надежда».