Депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный поругался с главой комиссии по вопросам ЖКХ Дмитрием Ивановым из-за того, что тот отказался подписывать решение комиссии и приглашать на завтрашнюю сессию представителей полиции для отчета по расследованию возможных растрат в Департаменте ЖКХ.

Об этом шла речь сегодня, 10 марта, во время заседания профильной комиссии горсовета Николаева, - передает корреспондент НикВести.

Во время заседания Максим Невенчанный обратился к Дмитрию Иванову с вопросом о том, пригласил ли Дмитрий Иванов полицию на сессию горсовета согласно решению комиссии. На это Дмитрий Иванов сообщил, что Сергей Коренев болеет коронавирусом COVID-19, а в его отсутствие, по его мнению, нельзя рассматривать этот вопрос.

— Пригласить полицию, чтобы они доложили, это общественно важный вопрос. По несколько раз обыски проходят, суммы хищений нам нужно знать, чтобы полиция рассказала. За это проголосовала комиссия, - сказал Максим Невенчанный.

На это Дмитрий Иванов заявил, что нет никакого уголовного дела в отношении Сергея Коренева.

— Подождите, у полиции есть подозрение, они сделали обыски, ничего не нашли, потому что нет уголовного дела. Значит, ничего не нашли, и поэтому тихонько замолчали и пошли дальше, - сказал Дмитрий Иванов. — Есть производство, в рамках производства они что-то подозревают. Именно это дает им возможность проводить обыски. Без вынесения подозрения обыски никто не делает. Поэтому нам, и я думаю, что не только нам, а всем жителям города было бы интересно узнать суммы вероятных хищений, которые они нашли, какие ущербы для бюджета, какое количество уголовных дел. Нам интересно. А может они манипулируют или спекулируют? Вот вы рассказываете, что полиция неправильно работает. А мы тоже хотим задать вопрос, а чего они лезут туда?, - ответил ему Максим Невенчанный. — Я не сказал, что полиция… Есть подозрение, вот они и делают по подозрению. Уголовного дела же нет. А как будет уголовное дело - мы их пригласим, и они нам расскажут, - сказал Дмитрий Иванов.

Максим Невенчанный, в свою очередь, заявил, что Дмитрий Иванов обязан подписывать решения комиссии несмотря на свое лично мнение.

— Уважаемые коллеги, Дмитрий Степанович, вы когда будете приходить на свое предприятие или домой - вы там будете высказывать, что вы считаете. Сейчас ваша функция, когда комиссия в большинстве своем приняла решение пригласить полицию на сессию и доложить о том, что интересует весь город - количество вероятных хищений из бюджета, махинаций, ущерба бюджета, количество уголовных дел, это решение комиссии, которое вы должны подписать. А вы не подписываете, потому что вы решили, что это подходит или не подходит. Нет такого, - сказал Максим Невенчанный.

На это Дмитрий Иванов заявил, что он должен выполнять закон, а информацию, которую требует Максим Невенчанный - депутат получит из публикаций в СМИ.

— Подождите, мы пришли выполнять закон. Давайте будем делать по закону. А вот эти данные вам даст ваша оппозиционная газета «Новости-N», она все это напишет, - сказал Дмитрий Иванов.

Максим Невенчанный же заявил, что Дмитрий Иванов нарушает регламент горсовета. При этом, комментируя болезнь директора Департамента ЖКХ Сергея Коренева, он вспомнил о о бывшем главе ГФС Романе Насирове, который резко заболел, когда против него открыли уголовное дело.

— Вы не выполняете регламент, который существует. Одно дело, что человек заболел, но есть другой вопрос, что полиция, которая здорова и может рассказать, что и как. Потому что часто такое бывает, вы не замечали такую ситуацию, но часто, когда есть определенные обыски и уголовные дела, вспомните Насирова. Помните, как он заболел? В одеяле его привезли в суд, потому что он срочно заболел. И таких случаев бывает много, Нам нужно четко понимать, сколько уголовных дел и суммы ущерба. Почему вы не подписали решение комиссии?, - спросил Максим Невенчанный.

Отвечая на вопрос депутата о том, почему он не пригласил полицию на завтрашнее заседание сессии Николаевского горсовета, Дмитрий Иванов заявил, что считает это решение комиссии незаконным.

— Никто не спрашивает, что вы считаете. Нас вообще не интересует, что вы считаете. Вы будете рассказывать в сессионном зале. Мы большинством голосов решением комиссии попросили полицию прибыть на сессию, а вы рассказываете, что вы считаете. Ну кому это интересно? Если вы будете считать вместо того, чтобы выполнить свои обязанности и не будете подписывать то, что принимает комиссия - то ни одно решение больше вы не примете на комиссии. Потому что не будет так, как вы считаете: «Это я считаю, то я не считаю…» Это можно дома считать. Или на работе, но точно не на комиссии, - сказал Максим Невенчанный.

После этого депутаты приступили к рассмотрению следующего вопроса повестки дна комиссии, однако Максим Невенчанный снова поднял тему расследования возможных растрат в Департаменте ЖКХ.

— Вы можете сегодня подписать и пригласить полицию? У нас был проект решения. Мы проголосовали, у нас звучит так: «Заслушать на очередном пленарном заседании представителей правоохранительных органов относительно количества уголовных дел за период 2018 - 2020 года в отношении должностных лиц департамента ЖКХ горсовета, ориентировочный причиненный ущерб бюджету и общине Николаева, также хода досудебного расследования без разглашения ведомостей досудебного расследования этих производств». И я сейчас вас это прошу, не находить поводов… Мы комиссией проголосовали, 6 человек проголосовали, - сказал Максим Невенчанный. — Не было такого решения, - ответил Дмитрий Иванов. — Твою мать, а! Ну а что же это было? Вы понимаете, что вы задуриваете и уводите в сторону, - сказал Максим Невенчанный. — Задуриваете вы всех, - сказал Дмитрий Иванов. — Мы по детскому питанию не проголосовали, потому что проект решения был в повестке дня, написали, а вы только сказали включить в повестку дня, вы не сказали его зарегистрировать. Вы понимаете, какой маразматический повод сейчас? В проекте решения проголосовали за то, чтобы убрать Коренева, создать комиссию и полицию пригласить. Проигнорировали. Уже подал проект решения на бумаге. Сейчас говорите: Ой, вы не совсем правильно подали. Как вам объяснить, что нам необходимо?, - сказал Максим Невенчанный.

На это представитель аппарата совета сказала, что от комиссии не было рекомендации пригласить на сессию полицию.

— Мы голосовали и позапрошлый раз, и прошлый. Если вы не помните, о чем голосовали - можете перезвонить всем 6, они вам скажут, за что они голосовали. Если вы неправильно поняли - это другой вопрос. Я думаю, что полиция нас сейчас смотрит. Я хочу обратиться. Я думаю, что всем будет интересно узнать количество нанесенного ущерба бюджету и общине города, количество уголовных дел на наших должностных лиц ЖКХ, которые заболели, по странному стечению обстоятельств, как Насиров. Я думаю, что если на следующей сессии будет у нас полиция, завтра, и доложит об этом - это будет интересно всем, - сказал Максим Невенчанный. — Докладываю, что убытки дает только суд, Полиция не может сказать. У них есть только подозрение. А убытки даст суд, - сказал Дмитрий Иванов. — Речь об ориентировочных убытках, которые они подозревают. Потому что если они не подозревали ни о чем - никто бы не начал никакие действия проводить, - сказал Максим Невенчанный.

На это Дмитрий Иванов сказал, что все подозрения полиции из-за того, что им «подсказывают».

— Если бы вы им не подсказывали - они бы и не подозревали. А так, вы им подсказывает, а они подозревают. Это называется, одна баба говорила, - сказал Дмитрий Иванов. — Вы представляете, что вы сейчас сказали? Дмитрий Степанович защищает директора департамента, замешанного в убытках для бюджета и общины. Еще и говорит, пусть полиция ничего не делает. Вам нравится бездеятельность?, - сказал Максим Невенчанный.

Дмитрий Иванов ответил, что защищает человека, потому что тот работает, а Максим Невенчанный только критикует.

— Я защищаю человека, потому что я не суд. И человек работает, а вы только критикуете. Мне как депутату нужно соблюдать закон, а не то, что кто-то что-то сказал. Сегодня они (полиция, - прим.) вам ничего не скажут, - сказал Дмитрий Иванов.

На это Максим Невенчанный спросил у главы комиссии, почему он «покрывает» человека, замешанного в уголовных делах.

— Так вы же их не пригласили. Чего вы боитесь пригласить, если они ничего не скажут? Вы что замешаны в этом? Почему вы покрываете человека, замешанного в уголовных делах?, - спросил Максим Невенчанный. — Хватит вам пиариться!, - сказал Дмитрий Иванов.

В итоге Максим Невенчанный принял решение покинуть заседание комиссии.

— Вот мы принимаем определенные решения. Дмитрий Степанович игнорирует. Лично я не хочу быть заложником. Такое ощущение, что мы вообще не понятно кто здесь. А он принимает решения самостоятельно. Либо мы действуем полностью все, либо тогда нет смысла рассматривать эти вопросы, пусть Дмитрий Степанович тогда расскажет. Лично я не буду в этом участвовать, - сказал Максим Невенчанный. — Вот это лучше сделайте финт и свалите. На Коренева свалите, на кого-нибудь, и просто уйти, - сказал Дмитрий Иванов. — Зачем мы голосуем, а вы не принимаете никаких действий. Мы за что голосовали? ЭТо же не первый раз. Мы голосовали Коренева 4 раза! Он уже два раза болеет, перед этим у него там что-то тоже произошло. Ну так же нельзя. Он сколько будет болеть? Пока уголовные дела не закончатся? Очень похоже на совпадение: с открытием уголовного дела начинается заболевание. Благо, сейчас есть ковид. А до этого не было - все болели сердцем, вы что не помните? У всех сердце раньше было, а теперь коронавирус, острая форма, - сказал Максим Невенчанный, после чего покинул заседание комиссии. — Идите занимайтесь цирком, - сказал ему вслед Дмитрий Иванов.

Ранее сообщалось, что комиссия Николаевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства выступила за то, чтобы на время проводимого правоохранительными органами расследования отстранить от выполнения обязанностей директора Департамента ЖКХ Сергея Коренева и его заместителей.

19 февраля, в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области отчитались о том, что провели 11 обысков в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета, на коммунальных предприятиях города и по месту жительства их руководителей в рамках уголовного дела по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» по факту завладения бюджетными средствами в период 2016-2020 годов должностными лицами Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, по предварительному сговору с должностными лицами коммунальных предприятий Николаева и должностными лицами частных предприятий.