Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева верит, что благодаря введению в Украине свободного рынка газа для населения его цена будет ниже и экономически обоснованной. Однако, если платежки продолжат расти, она настаивает на введения государственного регулирования цен на газ.

Об этом она заявила в комментарии корреспонденту НикВести.

Анна Замазеева напомнила, что после волны протестов жителей Николаевщины в декабре 2020 года против повышения тарифов на газ, облсовет направил обращение Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Кабинету министров с просьбой решить проблему с повышением тарифов для населения. По ее словам, это обращение было услышано.

— Мы будем продолжать заниматься этим вопросам, поскольку мы знаем, что эта проблема была решена временно, только на этот отопительный сезон. Проблема окончательно, целиком не решена. Я предлагала собрать сессию, я откликнулась на просьбу депутатов, и предложила ее созвать 1 января 2021 года. Но мы решили не ждать 1 января и 30 декабря направили письмо. Оно дало ожидаемый и необходимый результат. Мы получили ответ, — заявила Анна Замазеева.

Глава облсовета, считает, что решение правительства ввести свободный рынок газа в Украине поспособствует тому, что цены на газ будут экономически обоснованы. При этом, она отмечает, что будет вновь обращаться к президенту и Кабмину с просьбой ввести государственное регулирование тарифов, если цена газа для населения вновь начнет расти.

— Мы этим вопросом будем еще заниматься. То количество обращений, которые пришли со всей Украины повлияло на решение президента, на переговоры и на государственное регулирование цен на газ. Мы будем продолжать этим заниматься. Все-таки свободный рынок должен повлечь за собой снижение цены. Поэтому, это экономически обосновано. Мы посмотрим, как и что произойдет, что мы увидим в апреле на выходе. Если мы увидим опять рост цены на газ, то мы будем опять обращаться к президенту. Мы будем тогда настаивать на государственном регулировании цены на газ, для того чтобы это было подъемно для населения, — уточнила она.

Напомним, с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Однако в январе, когда «Нафтогаз» в очередной раз повысил цену для населения, в нескольких областях начались «тарифные» протесты с требованием сохранить цены, действовавшие до 1 января 2021 года. В компании изменение тарифа объяснили «сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо».

После массовых протестов правительство установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (сейчас тариф составляет от 6,99 до 10,8 гривны). Такая цена будет действовать с 1 февраля и до конца отопительного сезона или до отмены карантина (однако не дольше чем до 31 марта). Кроме того, НКРЭКУ снизила максимальный тариф на распределение (доставки) газа до 1,79 гривны за кубометр.

Ранее глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким поддержал протестующих из-за повышения цены на газ для населения.

Так, 15 января, в Николаеве на площади Соборной собрался митинг против повышения тарифов для населения – протестующие требовали снизить цены до уровня 1 января 2014 года и убрать тарифы на транспортировку газа. Подобные акции протеста накануне прошли в Снигиревке, Баштанке и Первомайске.