Мэрия Николаева обратится к руководству области с просьбой передать в городские больницы кислородные концентраторы, которые не используются.

Об этом шла речь сегодня, 16 марта, во время заседания городской комиссии по ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что на сегодняшний день для госпитализации пациентов с коронавирусом в больницах города есть 915 коек. Сейчас 82% коечного фонда для больных COVID-19 обеспечены кислородом. По состоянию на 14 марта загрузка коек составило 56,1%, при норме до 65.

«В связи с осложнением эпидемической ситуации комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении дополнительных кроватей в медицинских учреждениях. Для лечения больных с коронавирусом их количество увеличат на 95 Новые кровати появятся в 3 учреждениях: больницах №3 и №5, а также роддоме №1. Также городская власть обратится к руководству области с просьбой передать в городские больницы кислородные концентраторы, которые не используются», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве усилили карантинные мероприятия.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что если показатели заболеваемости коронавирусом не перестанут расти, в городе введут жесткий карантин, подобный тому, который был весной 2020 года.