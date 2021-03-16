Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на западе Чили во вторник, 16 марта.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки зафиксированы в 5:53 по киевскому времени.

Эпицентр землетрясения располагался в 42 км от города Санта Круз на глубине 36,4 км. Информация о разрушениях или погибших в результате землетрясения не поступала.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой в 7,1 балла (6 баллов по японской шкале сейсмической активности — второй уровень опасности) произошло в японских префектурах Мияги и Фукусима вечером 13 февраля.