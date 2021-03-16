Мэр Николаева Александр Сенкевич завил, что бассейн в спортивном комплексе «Зоря» в Николаеве планируют открыть после ремонта в 2021 году.

Об этом городской голова рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях сегодня, 16 марта, пишут НикВести.

Александр Сенкевич отметил, что если среди николаевцев будет спрос на пользование бассейном в ночное время, то его работу могут сделать круглосуточной.

— Давайте скажем так: когда в нашем городе появится хотя бы один бассейн, который будет работать. Над этим мы работаем максимально. В прошлом году, в конце года, мы получили бассейн «Зори»-«Машпроект». В этом году мы планируем отремонтировать его чашу, сделать вентиляцию и запустить бассейн. Если будет необходимость и количество людей, которые хотят заниматься и ночью, то будем будем пересматривать возможность его круглосуточной работы, - сказал Александр Сенкевич.

Стоит отметить, что весной прошлого года мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что бассейн в спортивном комплексе «Зоря» запустят до конца 2020-го.

Напомним, 26 марта 2020 года в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.

В январе 2019 года государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря»-«Машпроект» в собственность города Николаева.

Кроме этого, 22 января в ходе визита главы парламента Дмитрия Разумкова, Александр Сенкевич заявил, что государственное предприятие «Укроборонпром» компенсирует городу 5 миллионов гривен на ремонт спорткомплекса «Зоря», который планирует передать в городскую собственность.