Жители микрорайона Каменка в Первомайске который год пытаются привлечь внимание властей к аварийной постройке, которая расположена среди жилых домов.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Как рассказали горожане, развалины привлекают маргиналов и представляют опасность для детей, так как уже давно превратились в свалку.

— Люди выбрасывают мусор постоянно, этот мусор везде, там наркоманы, дети бегают. Обращались к одному депутату, второму, был ответ — нужно снести его с помощью большой техники либо взрывчатки, — поделилась жительница района Марина.

Несмотря на совет властей, разрешение на снос постройки так и не дали. Со временем люди, живущие рядом, стали бояться такого соседства.

— Тут беспредел полностью. Сюда заходят наркоманы, кидают шприцы, маленькие дети ходят. Я думаю, что тут нужно навести порядок, — рассказала жительница Первомайска Мария.

По ее словам, люди неоднократно пытались убраться на территории самостоятельно, однако признаються, что их сил недостаточно.

— Мы делали субботник, скинулись деньгами, наняли машину, сами убирали, но там же столько накидано (мусора, — прим.), что мы не в силах это все сделать. Нужно, чтобы дали какую-то помощь, — добавила женщина.

Активисты просят представителей власти вмешаться и в сотрудничестве с жителями прилегающих к территории постройки домов ликвидировать опасную для горожан зону.



— Мы просим, чтобы нам дали машину и коммунальных работников для выноса мусора из самого дома, так как там может быть опасно и люди боятся. А мы уже обещаем убрать территорию вокруг, — также добавила другая жительница Елена.

В мэрии об этом вопросе знают, заверил инспектор по благоустройству Василий Гниденко. Более того, его взяли на контроль и планируют решить проблему уже этой весной.



— Это не новый для нас вопрос, городские власти уже обратили внимание, об этом говорилось и на совещании с участием начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. Думаю, этот вопрос будет решен этой весной, — сказал Василий Гниденко.

Ранее жители Галициново жаловались, что на территории их села устроили свалку, куда свозят строительные отходы из Николаева.