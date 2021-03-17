Штатную численность аппарата Николаевского областного совета удалось увеличить благодаря голосам депутатов от фракций «Оппозиционная платформа - За жизнь» и «Европейская солидарность».

Об этом свидетельствуют результаты поименного голосования депутатов, которые опубликовало издание «Шиповник».

Как известно, вчера, 16 марта, во время сессии областного совета депутаты утвердили новую структуру исполнительного аппарата, которая предполагает расширение штата на 24 сотрудника. За это отдали голоса 33 депутата - минимальное количество, необходимое для принятия решения.

Фракция «Слуга народа» дала 13 голосов депутатов, также «за» проголосовала глава облсовета Анна Замазеева.

В «Пропозиции» это решение поддержали 6 из 7 депутатов, во фракции «Наш край» проголосовали 3 из 10 депутатов. Также за были двое представителей «За Майбутнє».

Примечательно, что за этот проект решения также дали голоса депутаты, представляющие партии, которые называют себя оппозицией к «слугам народа», а именно «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа - За жизнь».

От «Европейской солидарности» за расширение штата голосовали: Михаил Талпа, Алла Ряжских, Елена Масалитина и Людмила Самчинская.

ОТ «ОПЗЖ» дали голоса: замглавы облсовета Владимир Фроленко, Денис Андреев, Вадим Олабин и Юрий Крет.

Отметим, что сейчас в штате аппарата Николаевского облсовета 41 человек. Как сообщалось, его планируют увеличить 50% — 24 человека. Однако из-за недостатка денег в бюджете депутаты планируют выделить средства на зарплаты и отчисления пока только для 13 сотрудников. Содержание первых 13 единиц, вакансии на которые будут открыты в ближайшее время, обойдется бюджету Николаевской области в 3,1 миллиона гривен. Исходя из этого, финансирование всех 24 новых ставок обойдется области в 5,7 миллиона гривен за 9 месяцев этого года.

Напомним, что заместитель главы Николаевского областного совета, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Фроленко поддержал инициативу «слуги народа» Анны Замазеевой по увеличению штата аппарата областного совета.

Также глава Николаевского облсовета Анна Замазеева назвала ряд причин, по которым она решила увеличить штат исполнительного аппарата. Среди них — новые функции по управлению коммунальным имуществом и предприятиями, приведение штата к нормам законодательства и организация видеотрансляций сессий.