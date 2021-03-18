Исключенный из партии «Слуга народа» народный депутат Александр Дубинский обвинил Офис Президента в попытке вмешательства в дела Соединенных Штатов, за что против него ввели американские санкции.

Об этом он рассказал в видеообращении, обнародованном в Youtube, передает Cтрана.ua.

Он заявил, что именно в ОП его просили поучаствовать в пресс-конференции с нардепом Андреем Деркачем (где тот опубликовал новые пленки с разговорами бывшего президента Петра Порошенко и американского лидера Джо Байдена) и инициировать создание временной следственной комиссии Верховной Рады.

По словам Александра Дубинского, после его отказа, регистрацию следственной комиссии организовал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и даже протянул ее через регламентный комитет Рады.

— Я не имею отношения к публикации пленок Байдена и их тиражированию, - заявил политик, уточнив, что его обвиняют в обратном.

Народный депутат Давид Арахамия ответил на обвинения Дубинского.

По словам Давида Арахамии, после введения санкций Александр Дубинский столкнулся с рядом жизненных неудобств – ему даже проблематично проводить финансовые операции, а сейчас он обвиняет остальных в том, в чем сам виновен. Об этом он сказал в комментарии PavlovskyNews.

Напомним, США ввели санкции против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

После чего известный видеосервис YouTube из-за введенных санкций удалил канал нардепа Александра Дубинского. Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше недоступно, поскольку канал удален.

Сам Александр Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это «информационной блокадой».