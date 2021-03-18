|Скорость ветра:
|4.3 м/с
|Восход солнца:
|05:59
|Заход солнца:
|18:00
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|3.1 м/с
|Восход солнца:
|06:05
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|+3 C°
Исключенный из партии «Слуга народа» народный депутат Александр Дубинский обвинил Офис Президента в попытке вмешательства в дела Соединенных Штатов, за что против него ввели американские санкции.
Об этом он рассказал в видеообращении, обнародованном в Youtube, передает Cтрана.ua.
Он заявил, что именно в ОП его просили поучаствовать в пресс-конференции с нардепом Андреем Деркачем (где тот опубликовал новые пленки с разговорами бывшего президента Петра Порошенко и американского лидера Джо Байдена) и инициировать создание временной следственной комиссии Верховной Рады.
По словам Александра Дубинского, после его отказа, регистрацию следственной комиссии организовал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и даже протянул ее через регламентный комитет Рады.
— Я не имею отношения к публикации пленок Байдена и их тиражированию, - заявил политик, уточнив, что его обвиняют в обратном.
Народный депутат Давид Арахамия ответил на обвинения Дубинского.
По словам Давида Арахамии, после введения санкций Александр Дубинский столкнулся с рядом жизненных неудобств – ему даже проблематично проводить финансовые операции, а сейчас он обвиняет остальных в том, в чем сам виновен. Об этом он сказал в комментарии PavlovskyNews.
Напомним, США ввели санкции против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
После чего известный видеосервис YouTube из-за введенных санкций удалил канал нардепа Александра Дубинского. Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше недоступно, поскольку канал удален.
Сам Александр Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это «информационной блокадой».
|
Проект «Новая деревня»: одену рубаху, пойду на село – Зеленский гуляет, и мне весело…Александр Жолобецкий
|
Християни та католикиСтанислав Мартиросов
Исключенный из партии «Слуга народа» народный депутат Александр Дубинский обвинил Офис Президента в попытке вмешательства в дела Соединенных Штатов, за что против него ввели американские санкции.
Об этом он рассказал в видеообращении, обнародованном в Youtube, передает Cтрана.ua.
Он заявил, что именно в ОП его просили поучаствовать в пресс-конференции с нардепом Андреем Деркачем (где тот опубликовал новые пленки с разговорами бывшего президента Петра Порошенко и американского лидера Джо Байдена) и инициировать создание временной следственной комиссии Верховной Рады.
По словам Александра Дубинского, после его отказа, регистрацию следственной комиссии организовал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и даже протянул ее через регламентный комитет Рады.
— Я не имею отношения к публикации пленок Байдена и их тиражированию, - заявил политик, уточнив, что его обвиняют в обратном.
Народный депутат Давид Арахамия ответил на обвинения Дубинского.
По словам Давида Арахамии, после введения санкций Александр Дубинский столкнулся с рядом жизненных неудобств – ему даже проблематично проводить финансовые операции, а сейчас он обвиняет остальных в том, в чем сам виновен. Об этом он сказал в комментарии PavlovskyNews.
Напомним, США ввели санкции против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
После чего известный видеосервис YouTube из-за введенных санкций удалил канал нардепа Александра Дубинского. Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше недоступно, поскольку канал удален.
Сам Александр Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это «информационной блокадой».