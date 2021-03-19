Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина убийцей и не сожалеет об этом. При этом Вашингтон намерен сохранить отношения с Москвой.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РБК-Украина.

По ее словам, посол США в России остается в Москве, несмотря на временный отзыв российского посла.

— Мы продолжаем поддерживать отношения, и он, как и наша команда на местах, взаимодействует с россиянами. Мы по-прежнему считаем, что дипломатия всегда должна быть первым шагом и должна быть нашей целью, поскольку мы поддерживаем все отношения, даже с нашими противниками. И мы надеемся, что так будет и дальше, — отметила Джен Псаки.

Ей также задали прямой вопрос, сожалеет ли Байден о том, что назвал Владимира Путина убийцей.

— Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос, — добавила она.

Напомним, на этой неделе Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.

Владимир Путин, в свою очередь, пожелал ему здоровья, заявив, что «Кто обзывается, тот так и сам называется».