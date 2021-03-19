Верховная Рада решила не проводить пленарные заседания во время усиленного карантина в Киеве.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за данное решение проголосовали 298 нардепов.

В частности, нардепы внесли изменения в график работы ВР, согласно которому в ближайшую запланированную пленарную неделю будут происходить заседания комитетов.

Напомним,в связи с ухудшением ситуации на заболеваемость коронавирусом городской властью было принято решение о том, что роддом №1 Николаева будет принимать только пациенток с COVID-19.

Как известно, 16 марта, во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности усилили карантинные мероприятия. Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, такое решение - вынужденная мера. Его приняли в связи с осложнения эпидемической ситуации по COVID-19.