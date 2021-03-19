В связи с ухудшением ситуации на заболеваемость коронавирусом городской властью было принято решение о том, что роддом №1 Николаева будет принимать только пациенток с COVID-19.
Об этом вчера, 18 марта, в эфире телеканала «МАРТ» сообщила начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай.
— Полностью открыт под пациенток, беременных и рожениц города и области роддом №1. он теперь принимает только таких профильных пациенток, - сказала Ирина Шамрай.
Ранее сообщалось, что в конкурсе на должность главврача роддома №1 Николаева победила и.о. директора Дарья Герман.
Как известно, 16 марта, во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности усилили карантинные мероприятия. Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, такое решение - вынужденная мера. Его приняли в связи с осложнения эпидемической ситуации по COVID-19.
Напомним, в Николаеве наблюдается увеличение заболеваемости на COVID-19 среди детей.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
В связи с ухудшением ситуации на заболеваемость коронавирусом городской властью было принято решение о том, что роддом №1 Николаева будет принимать только пациенток с COVID-19.
Об этом вчера, 18 марта, в эфире телеканала «МАРТ» сообщила начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай.
— Полностью открыт под пациенток, беременных и рожениц города и области роддом №1. он теперь принимает только таких профильных пациенток, - сказала Ирина Шамрай.
Ранее сообщалось, что в конкурсе на должность главврача роддома №1 Николаева победила и.о. директора Дарья Герман.
Как известно, 16 марта, во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности усилили карантинные мероприятия. Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, такое решение - вынужденная мера. Его приняли в связи с осложнения эпидемической ситуации по COVID-19.
Напомним, в Николаеве наблюдается увеличение заболеваемости на COVID-19 среди детей.