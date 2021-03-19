В связи с ухудшением ситуации на заболеваемость коронавирусом городской властью было принято решение о том, что роддом №1 Николаева будет принимать только пациенток с COVID-19.

Об этом вчера, 18 марта, в эфире телеканала «МАРТ» сообщила начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай.

— Полностью открыт под пациенток, беременных и рожениц города и области роддом №1. он теперь принимает только таких профильных пациенток, - сказала Ирина Шамрай.

Ранее сообщалось, что в конкурсе на должность главврача роддома №1 Николаева победила и.о. директора Дарья Герман.

Как известно, 16 марта, во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности усилили карантинные мероприятия. Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, такое решение - вынужденная мера. Его приняли в связи с осложнения эпидемической ситуации по COVID-19.

Напомним, в Николаеве наблюдается увеличение заболеваемости на COVID-19 среди детей.