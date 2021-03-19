Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал президента США Джо Байдена за то, что он назвал президента России Владимира Путина убийцей.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на турецкое издание Haber 7.

Реджеп Эрдоган назвал заявление Джо Байдена недопустимым для главы государства.

— Путин сделал то, что было необходимо, дав очень-очень разумный и очень элегантный ответ, — добавил турецкий лидер.

Напомним, на этой неделе Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.

Владимир Путин, в свою очередь, пожелал ему здоровья, заявив, что «Кто обзывается, тот так и сам называется».